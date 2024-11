Strana SaS opätovne podá návrh na odvolávanie ministra vnútra Šutaja Eštoka, zvažuje aj podanie na Ústavný súd

„Zlepenec zlepencov"

Odložené hlasovanie na budúci rok

Podanie na Ústavný súd

Rozpadá sa koalícia?

Mimoriadnu schôdzu parlamentu zameranú na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi preložili poslanci na 4. februára 2025. Návrh z dielne koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS podporilo 76 prítomných poslancov. O zvolanie mimoriadnej schôdze žiadalo predtým 47 opozičných zákonodarcov. Šutaj Eštok totiž podľa nich nezvláda riadiť a manažovať svoj rezort.

27.11.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podá opäť návrh na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ). Koalícia je podľa strany v erózii a ukázala, že má strach. SaS súčasne zvažuje aj podanie na Ústavný súd SR . Ako strana vysvetlila, rokovací poriadok hovorí o tom, že schôdza o vyslovení nedôvery sa má konať do siedmich dní.„Odsunutie o dva mesiace porušuje práva opozície a ide o hrubé porušenie demokratických princípov," zdôraznili liberáli.Predseda SaS Branislav Gröhling podotkol, že vládna koalícia si prvýkrát otestovala svoju "76", teda tesnú väčšinu v parlamente.„Vidíte, ako to dopadlo? Už tretíkrát neprešli ich návrhy, a tak budú musieť naháňať svojich poslancov. Tento zlepenec zlepencov doslova visí na vlásku jedného poslanca, ktorý možno pôjde na toaletu, niečo bude riešiť, alebo sa jednoducho niekde zabudne," uviedol Gröhling. Podľa predsedu SaS vládna koalícia v parlamente nemala istotu, aby Šutaja Eštoka udržala na ministerskom poste, a preto hlasovanie odložili až na február.„Môžeme sa pýtať, či nebehali dostatočne s tými ,igelitkami´, o ktorých sami často hovoria, alebo či nezískali dostatočnú podporu. Alebo je možné, že vo februári už bude Šutaj Eštok predsedom Národnej rady SR a celý problém sa stane bezpredmetným," dodal Gröhling. Strana SaS opätovne podáva návrh na jeho odvolanie. Chcú totiž preveriť, že „zlepenec zlepencov" dokáže o týždeň predviesť svoju "76", alebo či sa bude hlasovanie opäť odkladať.Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) je vládna koalícia v erózii. „Sľubovali vládu pokoja, stability a odborníkov, no vidíme chaos, hádky a nekompetentné riešenia, ktoré ani nevedia obhájiť,“ vyhlásil Krúpa a doplnil, že chceli na schôdzi o odvolávaní ministra vnútra diskutovať o jeho zlyhaniach, ktoré sa naakumulovali v priebehu roka.„No koalícia nebola schopná zabezpečiť ani dostatok poslancov, a keď ich nakoniec zozbierali, radšej hlasovanie odložili – nie o týždeň, ale až na budúci rok. To je absolútne neštandardné," dodal poslanec.Vláda má podľa neho strach, pretože nevedia, či to ustoja a vydržia vládnuť aspoň do konca roka. „Táto koalícia sa stáva sudom pušného prachu, ktorý môže kedykoľvek vybuchnúť. Nikto nevie, ako budú fungovať a či dokážu dohodnúť základné veci," upozornil Krúpa.Podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) je presunutie schôdze o viac ako dva mesiace neštandardné a možno dokonca protiústavné. SaS preto zvažuje aj podanie na Ústavný súd SR. To, čo sa deje, je podľa Kolíkovej krok k autoritárskemu spôsobu vládnutia. Nejde podľa nej len o nekompetentnosť.Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka je rovnako názoru, že sa premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ) rozpadá koalícia. Koalícia podľa neho stratila kontrolu nad parlamentom a hneď v prvý deň schôdze sa ukázalo, že im chýba pri troch hlasovaniach väčšina.„Na schôdzu o odvolávaní Šutaja Eštoka prišli ministri aj premiér Fico. Chceli ukázať silu a jednotu, ale dopadlo to hanbou. Pri snahe skrátiť rozpravu zistili, že im na to chýbajú hlasy. Keď po hodine našli 76 poslancov, využili to akurát na odsunutie odvolávania - a ešte si zatlieskali, akoby sa im niečo výnimočné podarilo," uviedol predseda PS. Ako dodal, Fico hystericky uráža a vyhovára sa na opozíciu za to, že sa nenechala umlčať.„Koalícia už zjavne nemá silu riadiť schôdzu. S takouto tesnou väčšinou nás čaká permanentný chaos. Už by mali konečne sami uznať, že to nezvládajú. Nech radšej idú od toho," uzavrel Šimečka.