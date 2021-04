Strana SaS reaguje na vyhostenie ruských diplomatov z Česka, požaduje zvolať Bezpečnostnú radu SR

SaS podporila rozhodnutie Česka

Strana Za ľudí chce viac informácií

Žiadajú vyhostenie ruských agentov

Česko vyhostilo osemnásť diplomatov

18.4.2021 -Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada pre vyhostenie ruských diplomatov z Českej republiky zvolať Bezpečnostnú radu SR. Informoval o tom jej hovorca Ondrej Šprlák.Strana tak reagovala na mimoriadnu tlačovú konferenciu premiéra ČR Andreja Babiša a ministra vnútra a dočasného ministra zahraničia ČR Jana Hamáčka zo 17. apríla, na ktorej oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov. Identifikovali ich totiž ako pracovníkov ruských tajných služieb.Podľa Babiša a Hamáčka existuje podozrenie, že sa Rusko podieľalo na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014.„Rozhodnutie vlády Českej republiky vyhostiť 18 ruských diplomatov v súvislosti s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach je správnou reakciou na činnosť ruských tajných služieb,“ zhodnotila strana SaS. Dodala, že tieto správy sú aj pre nich šokujúce.Slovenské bezpečnostné zložky by mali Slovensko ubezpečiť, že aktivity ruských diplomatov na Slovensku sú pod kontrolou. Uviedla to vo svojom stanovisku vládna strana Za ľudí.„Rovnako očakávame podrobnejšie informácie k tomu, čo sa stalo aj od nášho rezortu diplomacie, ktorý je v úzkom kontakte s našimi partnermi v zahraničí,“ uzavrela strana.Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v tejto súvislosti žiada vyhostenie ruských agentov z ambasády v Bratislave.„Ak sa potvrdia informácie zverejnené českou stranou, bola prekročená ďalšia hranica v správaní vlády Vladimíra Putina. Neviem o obdobnom prípade, že by ruská vojenská rozviedka nastražila bombu, ktorá zničila vojenské zariadenie členskej krajiny NATO, na jej vlastnom území a zabila pri tom dvoch ľudí,“ uviedol poslanec Národnej rady SR a bývalý veľvyslanec SR pri NATO Tomáš Valášek. Hnutie o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal ich hovorca Radovan Choleva.Hamáček vysvetlil, že sa rozhodol vyhostiť všetkých zamestnancov ruského veľvyslanectva v Prahe, ktorých české tajné služby identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb.„Do 48 hodín musí opustiť Českú republiku 18 pracovníkov ruskej ambasády,“ vysvetlil Hamáček, ktorý je aj vicepremiérom.Babiš a Hamáček sa informácie od českej rozviedky dozvedeli večer 16. apríla. O svojich krokoch už informovali aj prezidenta Miloša Zemana, ktorý im podľa Babiša „vyjadril absolútnu podporu“.