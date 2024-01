Strana SaS vyzýva Danka na odstúpenie a absolvovanie krvných testov, poukázala aj na zaujímavú výnimku polície (video)

Tri poháriky vínka pred tlačovkou

Zdemolovaný semafor na rovnej ceste

12.1.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredsedu parlamentu Andreja Danka , aby odstúpil z funkcie. Taktiež ho vyzvala na absolvovanie krvných testov. Dôvodom je jeho nočná dopravná nehoda, keď na jednej z bratislavských križovatiek nabúral do svetelného semaforu.Liberáli chcú svojou výzvou dokázať to, či Danko pil, alebo nepil pred jazdou autom. Ak podpredseda parlamentu neabsolvuje krvné testy na alkohol a neodstúpi z funkcie, opozícia vyzbiera podpisy pod návrh na jeho odvolanie.„V minulosti Danko nemal problém viesť schôdzu Národnej rady SR zjavne pod vplyvom alkoholu. V jednom z rozhovorov v rádiu priam priznal, že nevládze, lebo veľa popil. Dokonca priznal aj pred tlačovou besedou, na ktorej bozkával výložky, že si dal tri poháre vína. Preto je naozaj vážne podozrenie, že autonehodu spôsobil pod vplyvom alkoholu a že z miesta činu ušiel, nepodrobil sa dychovej skúške, a to znie takmer ako priznanie," uviedol na piatkovej tlačovej besede predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling Poslanec sa zároveň pýta, kde bol Dankov osobný šofér, ktorý má dohliadať na jeho bezpečnosť, a ochranka, ktorú si podpredseda parlamentu v uplynulom roku od štátu vypýtal.Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že v Dankovom prípade je podozrenie, že políciu nezavolal pretože bol pod vplyvom alkoholu. Informovala, že krvné testy vedia zistiť prítomnosť alkoholu až tri dni spätne.„Keď niekto zdemoluje semafor na rovnej ceste a s poškodeným autom, z ktorého vyteká olej, ide rovno domov, svedčí o tom, že sa nechce nechať chytiť alebo stretnúť s policajtmi. Otázne je, či sa podrobil dychovej skúške, keď policajti prišli za ním domov," povedal poslanec Juraj Krúpa (SaS).Zaujímavosťou podľa neho je vyjadrenie polície, ktorá v prípade dopravnej nehody vždy informuje verejnosť či šoféra podrobila dychovej skúške. „V tomto prípade spravila polícia vo svojom vyhlásení výnimku a odmietla sa vyjadriť, či podozrivý podstúpil dychovú skúšku alebo krvné testy," dodal Krúpa.