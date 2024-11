Strana SaS vyzýva vládnu koalíciu k stiahnutiu zákona, ktorým by z mimovládnych organizácií urobila lobistov (video)

Obmedzenie občianskej spoločnosti

Téma lobingu

Umlčanie mimovládok

27.11.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia vedie džihád proti mimovládnym organizáciám. Vyhlásil to poslanec Ondrej Dostál SaS ) na stredajšej tlačovej besede.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala vládnu koalíciu, aby stiahla zákon, ktorým by z mimovládnych organizácií urobila lobistov. Podľa Dostála a poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) ide o zásah do združovacieho práva.„Akékoľvek snahy obmedziť občiansku spoločnosť sú útokom na každého z nás," skonštatovali poslanci. Podľa Dostála vládna koalícia vedie džihád proti mimovládnym organizáciám.„Najskôr im išlo o to, aby sa mimovládne organizácie, ktoré poberajú podporu zo zahraničia, označovali za zahraničných agentov. Cieľom bolo označkovať a dať negatívnu nálepku mimovládnym organizáciám, ktorých činnosť sa nepáči stranám a politikom vládnej koalície," upozornil Dostál a pripomenul, že tento návrh prešiel do druhého čítania a podporila ho celá vládna koalícia.„V druhom čítaní si však uvedomili, že takýto zákon nemôže byť schválený. Zákon veľmi podobný tomu, ktorý navrhli poslanci Slovenskej národnej strany , schválilo Maďarsko za Orbánovej vlády. Medzičasom však musel byť zrušený, pretože Súdny dvor EÚ konštatoval, že takýto zákon je v rozpore s právom EÚ ," vysvetlil Dostál a pokračoval, že keď zistili, že nemôžu tieto organizácie označovať za zahraničných agentov, tak prišli s návrhom označiť ich za lobistov.Ako priblížil „nový návrh, mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa snažia ovplyvňovať činnosť verejných orgánov a politikov, sa budú musieť registrovať ako lobisti a poskytovať výkazy o svojej činnosti, vrátane podrobných informácií o stretnutiach. Hoci je téma lobing legitímna, potrebujeme vypracovať komplexný zákon. Optimálne formou vládneho návrhu zákona, ktorý prejde pripomienkovým konaním, a nie ako poslanecký návrh prilepený k inému zákonu," zdôraznil poslanec. Podľa neho by mal zákon o lobingu zahŕňať všetky subjekty, ktoré sa snažia ovplyvňovať verejných činiteľov.Pretože tu nejde len o mimovládky, ale aj o súkromné firmy, profesijné združenia, lobistické agentúry, odbory či cirkvi. Súčasný návrh však reaguje výlučne na mimovládne organizácie, čo je podľa Dostála absurdné, keďže tie, na rozdiel od súkromných firiem, presadzujú verejný záujem. Súčasne upozornil aj na definíciu lobingu, ktorá je v návrhu nejasná a gumová.„Nepozdáva sa mi, že zahŕňa aj nepriame ovplyvňovanie verejných funkcionárov, čo môže znamenať aj písanie článkov, statusy na sociálnych sieťach či e-maily poslancom," doplnil poslanec.Návrh zákona je podľa Dostála vážnym útokom na občiansku spoločnosť a veľkým zásahom do združovacieho práva. Apeluje preto na koalíciu, aby takéto zásahy nepodporovala. Súčasne verí, že prezident Peter Pellegrini by takýto zákon nikdy nepodpísal.Premiér Robert Fico Smer-SD ) podľa Kolíkovej neustále hľadá nové nástroje, ako mimovládky umlčať. Pripomenula, že tie boli na Slovensku vždy kľúčové v boji za demokraciu a právny štát a vykonávajú často aktivity, v ktorých štát zlyháva.„Dnes ide táto vláda bojovať proti mimovládnym organizáciám, vrátane tých, ktoré sa venujú charitatívnej činnosti. Sú to organizácie, ktoré presadzujú zmeny prospešné pre rodiny, hendikepovaných a ďalšie zraniteľné skupiny," podotkla Kolíková s tým, že ich práca je nevyhnutná, aby si spoločnosť mohla chrániť hodnoty demokracie a právneho štátu. „Akékoľvek snahy obmedziť občiansku spoločnosť sú útokom na každého z nás," uzavrela poslankyňa.