Strana Smer podala návrh na zvolanie mimoriadnych schôdzí, týkať sa majú Mikulca aj zdražovania energií

Pripravuje sa zákrok voči Zurianovi

Veci sa už nedajú zametať pod koberec

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolaniu Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra. Zároveň podala aj druhý návrh na zvolanie schôdze parlamentu pre možný nárast cien energií. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico Smer-SD aj v júli inicioval schôdzu na odvolanie Mikulca. Odložila sa na september, pretože parlament nebol uznášaniaschopný.„Nemôžeme čakať do septembra, kým sa uráči vládnej koalícii rokovať o Mikulcovi,“ vyhlásil Fico. Podľa neho minister Mikulec je podozrivý z korupcie, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a „je otcom myšlienky“ prerušiť zásah policajnej inšpekcie proti trom zločinom.„Je to on, kto kontroluje a riadi tú skupinu policajtov, o ktorých hovorí správa SIS, že sa manipulujú trestné konania,“ vyjadril sa šéf Smeru-SD na adresu ministra Mikulca. Fico ďalej vyhlásil, že sa pripravuje policajný zákrok proti bývalému riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi , policajtovi Jánovi K. a vyšetrovateľke Diane Santusovej Pod obidva návrhy na zvolanie schôdzí sa podpísalo 31 poslancov opozície. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) musí schôdze zvolať do siedmich dní. Fico povedal, že predpokladá, že koalícia neschváli program schôdze k prijatiu uznesenia o nezvyšovaní cien energií od budúceho roka a žiadna schôdza nebude.Pokiaľ ide o schôdzu k odvolávaniu Mikulca, mala by o tom tento týždeň rokovať koaličná rada. Predseda parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár ešte v júli požiadal o zvolanie koaličnej rady, aby sa na nej hovorilo o zotrvaní Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách. Hnutie je presvedčené, že veci zašli tak ďaleko, že sa to nedá ďalej zametať pod koberec.