Strana Spolu je bohatšia o nového člena, Hipš privítal do rodiny Letanovskú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Novou posilou mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) bude Andrea Letanovská . Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil predseda strany Juraj Hipš. Letanovská minulý týždeň oznámila svoj odchod z vládnej strany Za ľudí.„Rozhodla som sa vstúpiť do strany Spolu, aby som posilnila rozumnú a odbornú alternatívnu voči vláde chaosu. V strane vidím slušných a schopných ľudí, ktorí sú pripravení podieľať sa na riadení krajiny," ozrejmila Letanovská.Priblížila, že po odchode zo strany Za ľudí malo viacero politických subjektov záujem o jej služby. Pre stranu Spolu sa nakoniec rozhodla preto, lebo v nej vidí priestor k realizácii vízie, ktorú sama má. V strane sa chce venovať predovšetkým témam týkajúcich sa zdravotníctva.„Som veľmi rád a hlboko si vážim, že sa Andrea Letanovská rozhodla vstúpiť do strany Spolu a posilniť tak náš odborný tím," dodal na tlačovej konferencii Hipš.