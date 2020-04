Strana Spolu si bude voliť svojho nového predsedu, kandidátmi sú Juraj Hipš a Pavel Macko

Beblavý sa vzdal funkcie

Prvý elektronický snem

15.4.2020 - O funkciu predsedu politickej strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) sa budú uchádzať Juraj Hipš a Pavel Macko. Snem, na ktorom sa má voľba uskutočniť, sa bude konať 25. apríla. Členovia strany budú voliť predsedu elektronicky. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.Bývalý predseda Spolu Miroslav Beblavý sa vzdal postu lídra po neúspešných parlamentných voľbách z 29. februára. Strana Spolu v nich kandidovala s hnutím Progresívne Slovensko (PS) ako koalícia, no do Národnej rady SR sa im nepodarilo dostať, keďže získali 6,96 percenta. Ako koalícia pritom museli prekročiť minimálne sedempercentné kvórum.Členky a členovia strany podľa Hudáčkovej vo vnútrostraníckom elektronickom referende rozhodli, že nechcú čakať na neistý snem s fyzickou účasťou delegátov a delegátiek a rozhodli sa pre elektronické hlasovanie o novom vedení.„Členská základňa rozhodla, že nemôžeme na neurčito odkladať konanie snemu, ale potrebujeme nové vedenie, ktoré začne pracovať na novej vízii a aktívne sa zapojí do politického diania z opozície. Vnútrostranícka kampaň sa tiež koná výhradne elektronicky,“ priblížil kancelár Spolu Martin Vavrinčík.Bude to vôbec po prvýkrát, čo sa snem slovenskej politickej strany uskutoční elektronicky. „Tento postup Spolu konzultovala s ministerstvom vnútra, ktoré elektronické konanie snemu pri dodržaní ostatných zákonných podmienok povolilo,“ objasnila Hudáčková.Juraj Hipš je povolaním učiteľ, založil mimovládnu organizáciu Živica, Sokratov inštitút, Komenského inštitút a stál aj pri zrode ceny Učiteľ Slovenska. Pavel Macko je verejnosti známy ako generál Ozbrojených síl SR a tiež ako najvyššie postavený Slovák v rámci severoatlantickej aliancie NATO.