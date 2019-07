Strana Spolu si požičala státisíce eur na predvolebnú kampaň, zverejnila sumy aj mená veriteľov

1.7.2019 - Na predvolebnú kampaň si strana Spolu – občianska demokracia od svojich členov a sympatizantov požičala 874-tisíc eur. Peniaze požičalo 38 fyzických osôb a dve právnické osoby.

Informoval o tom na pondelkovej tlačovej besede predseda strany Miroslav Beblavý s tým, že záujemcov oslovili pred dvoma týždňami. Za ten čas sa im ozvalo 122 záujemcov, ktorí boli ochotní poskytnúť 1,5 milióna eur a z nich si vybrali 40 veriteľov.Tvrdí, že nedávna novela o financovaní kampane, ktorú parlament expresne schválil minulý týždeň, ich spôsob financovania neovplyvnila.Beblavý takisto tvrdí, že vyzbieraných takmer 900-tisíc je suma, ktorú vedia vrátiť zo štátneho príspevku aj v prípade, že by vo voľbách nedosiahli taký dobrý výsledok, aký im momentálne predpovedajú prieskumy. Ten sa pre koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu pohybuje na úrovni 15 až 17 percent.„Veritelia, ktorí nám požičali peniaze, vedeli, že zverejníme ich mená aj sumy,“ povedal Beblavý. On sám strane na kampaň požičal 75-tisíc eur, najvyššie dva príspevky sú 100-tisíc eur, najnižšie tisíc eur.Medzi veriteľmi sú napríklad aj členka strany Jaroslava Lukačovičová či Jozef Mihál. Strane požičal aj právnik Pavel Nechala či bývalý poradca Andreja Kisku Radoslav Baťo. Strane požičali peniaze s úrokom päť percent.Ako dodala Lukačovičová, účtovníctvo strany je auditované nezávislým audítorom, ktorého vyžrebovala Komora audítorov. V prípade, že by sa aj napriek tomu objavili nejaké problémy, strana má v zmluvách, že pôžičku môže kedykoľvek vrátiť.