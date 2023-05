Strana Za ľudí podporí zmenu financovania RTVS, navrhuje aj zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu (video)

Vzdelávací rozmer

Nárokovateľný príspevok

2.5.2023 (SITA.sk) - Strana Za ľudí podporí návrh na zmenu financovania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) , avšak navrhne zvýšenie nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu z aktuálne navrhovaných 0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na 0,17 percenta HDP. Cieľom je zaistiť nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa od politickej vôle.Strana tiež chce podporu kvalitnej domácej tvorby, obzvlášť pre deti a mládež, aby sa posilnil vzdelávací rozmer verejnoprávnych médií. Na tlačovej besede to uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová . Doplnila, že diskutovala s koaličnými partnermi o zvýšení príspevku. Uviedla, že má kladnú odpoveď od predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Viera Leščáková (Za ľudí) uviedla, že je badateľný medziročný pokles slovenskej tvorby, čo pripisuje nedostatku financií. Pôvodná televízna tvorba pre deti a mládež je podľa nej veľmi dôležitá.V minulosti podľa nej podporovala hodnoty ako priateľstvo a porozumenie, a zároveň zábavnou formou vzdelávala. RTVS podľa nej tiež chýba platforma, na ktorej by mohla prezentovať svoju tvorbu, spravodajstvo či archív a pre divákov je jednoduchšie dopracovať sa k zahraničnej tvorbe na iných zahraničných platformách.Vláda schválila, že nárokovateľný príspevok bude každoročne poskytovať ministerstvo financií v sume vo výške 0,15 percenta z HDP vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.Na tlačovej besede to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati). Pôvodný návrh hovoril o 0,17 percenta HDP. Nové financovanie založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu by mohlo zvýšiť nezávislosť RTVS.Výška príspevku by nemala závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní. Návrh z dielne Ministerstva kultúry SR by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2023.