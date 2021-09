Strana Za ľudí pôjde podľa Valáška do hrobu, ak Matovič nehodí Remišovej záchranné koleso

Svoj osud spojili s koalíciou

Nestačí potrestať zločiny z éry Smeru

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanecký klub Za ľudí v stredu zanikol, pokiaľ mu hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) „nehodí záchranné koleso pôžičkou poslancov". Strana ako taká ho bude zrejme nasledovať „do hrobu".Na sociálnej sieti to uviedol nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek Progresívne Slovensko ), ktorý začiatkom marca tohto roka odišiel zo strany Za ľudí.Valášek dúfa, že sa poslanecká skupina ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vstupom do klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) rozhodla správne, ale zároveň stredajším krokom podľa neho definitívne spojili svoj osud s koalíciou Igora Matoviča (OĽaNO) a Borisa Kollára (Sme rodina).„Viem, že im tá asociácia nie je milá, ale je to ich slobodná voľba. Ja som sa rozhodol inak. Koalícii neupieram dobré úmysly, ale rozchádzam sa s ňou zásadne v metódach,“ tvrdí poslanec.Podľa neho je málo chcieť robiť dobre, treba to aj vedieť urobiť správne, a to sa koalícii opakovane nedarí, či v manažmente pandémie , alebo v spôsobe, akým postupujú silové rezorty pod jej vedením. „Ono totiž nestačí len potrestať zločiny z éry Smeru. Treba to urobiť tak, aby sme pritom nezničili inštitúcie tohto štátu,“ napísal Valášek.Z klubu Za ľudí v stredu odišli poslanci Vladimír Ledecký Ján Benčík , ktorý nie je členom Za ľudí, iba za ňu kandidoval v parlamentných voľbách. V poslaneckom klube SaS budú fungovať ako platforma Za spravodlivé Slovensko, nevytvoria teda žiaden nový politický subjekt ani nevstupujú do strany SaS.