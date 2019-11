Strana Za ľudí sa pridala k dohode PS-Spolu a KDH o neútočení

Na archívnej snímke zľava podpredsedovia strany Michal Luciak, Vladimír Ledecký a Veronika Remišová, predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, podpredsedovia Jana Žitňanská a Juraj Šeliga. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) - Neparlamentná strana Za ľudí sa v pondelok pridala k dohode o neútočení, ktorú v lete podpísali mimoparlamentné hnutie KDH a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Ako uviedol predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, do dohody sa doplnila klauzula o tom, že sa vylučuje akákoľvek povolebná spolupráca so Smerom-SD, SNS a extrémistami.Líder koalície PS-Spolu Michal Truban skonštatoval, že v spoločnosti cítiť skepsu a možno aj beznádej z toho, že opozícia nevie komunikovať a vyzerá, že sa háda. Touto dohodou chcú preto tieto strany ukázať, že vedia spolu komunikovať. Truban verí, že táto spolupráca bude fungovať.Truban tiež dodal, že s predsedom strany SaS Richardom Sulíkom sa chcú stretnúť mimo kamier.uviedol. SaS už avizovala, že má záujem sa k dohode pridať.Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska je podľa svojich slov presvedčený, že na Slovensku dôjde k zmene, že sa krajina vráti späť občanom. "skonštatoval s tým, že strany spojené v dohode dokážu takúto vládu zostaviť.Predseda KDH Alojz Hlina podpis dohody hodnotí ako dobrú vec. Bol to podľa neho zárodok jadra zmeny.Kiska už skôr avizoval, že okrem pripojenia sa k paktu o neútočení navrhuje doplniť odmietnutie spolupráce so Smerom-SD, SNS, kotlebovcami a Štefanom Harabinom.Dohoda o neútočení obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.