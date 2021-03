Strana Za ľudí zažíva vnútrostranícku krízu, po Kollárovi a Valáškovi hrozí aj odchod ďalších členov

Zo strany už vystúpili kľúčové osobnosti

Strane hrozí odchod ďalších členov

Remišová má pred sebou ťažkú úlohu

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Za ľudí zažíva vnútrostranícku krízu, ktorá je násobená koaličnou krízou. Ak nedôjde k rekonštrukcii vlády, po ktorej členovia Za ľudí otvorene volajú, strane hrozí odchod ďalších jej členov.Pre agentúru SITA to uviedla politologička Lucia Laczkó z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zo strany Za ľudí a z vládnej koalície nedávno vystúpili dvaja jej členovia - Miroslav Kollár Tomáš Valášek . Podľa politologičky patrili obaja medzi kľúčové osobnosti strany, keďže stáli pri jej zrode.„Odchod týchto dvoch významných a kompetentných tvárí naznačuje existujúci problém strany, impulzom ktorého bola pravdepodobne už závažná zmena v strane, a to výmena lídra a s tým súvisiaca aj čiastočná zmena štýlu politiky, hodnôt a vnútorného rozdelenia,“ vysvetlila Laczkó.Tieto odchody podľa nej naznačujú existenciu vnútornej nekonzistentnosti Za ľudí, ktorej aktuálne dianie v súvislosti s krízou pandémie nepomáha, naopak, problém ešte viac eskaluje.Politologička predpokladá, že pretrvávajúce napätie na politickej scéne a nejednotnosť v koalícii môže ovplyvniť aj budúce zloženie samotnej strany Za ľudí, „ktorá už sama vnútorne bojuje s existenciou dvoch krídel“.„Napriek tomu sa ale členovia predsedníctva niekoľkokrát vyjadrili, že strana má ambíciu sa s vážnou situáciou vnútrostranícky vyrovnať a predísť jej možnému rozpadu,“ doplnila.Laczkó pripomenula, že svoju nespokojnosť s fungovaním koalície priamo vyjadrila aj ďalšia členka strany, poslankyňa Andrea Letanovská či poslanec Ján Benčík, ktorý nie je členom strany, ale je súčasťou jej poslaneckého klubu.„O náznakoch nespokojnosti, respektíve rozdielnosti v názoroch a hodnotách sa vyjadrili aj odídení bývalí členovia strany. Možno predpokladať, že v prípade nevyriešenia vládnej krízy v podobe rekonštrukcie vlády, po ktorej členovia Za ľudí otvorene volajú, hrozí strane odchod ďalších jej členov,“ myslí si politologička. Veronika Remišová ako predsedníčka strany má podľa vlastných slov v rukách ťažkú úlohu.„Napovedajú tomu aj neurčité a nepriame odpovede jej samotnej, ako aj členov strany, ktorí vnútrostranícku krízu komentujú minimálne, respektíve vôbec. Takéto ,ticho pred búrkou´ môže byť temnou predzvesťou budúcnosti strany,“ odhaduje Laczkó a dodáva že Remišová by ako líderka mala pre stranu vyťažiť zo svojich kolegov maximum. Otázne však podľa nej je, do akej miery preváži vôľa nad frustráciou a nespokojnosťou jej kolegov.