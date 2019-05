Strana zelených Slovenska podporuje EÚ na princípe rovnoprávnosti

Predseda Strany zelených Martin Čulen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. mája (TASR) - Strana zelených Slovenska chápe Európsku úniu (EÚ) ako demokratickú štruktúru, v ktorej majú všetci členovia rovnaké práva. Povedal to v rozhovore pre TASR líder kandidátky strany vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Martin Čulen.Strana vníma pozitívne členstvo v EÚ, ktoré pomáha rozvoju krajiny.tvrdí Čulen, ktorý by sa chcel v europarlamente venovať predovšetkým životnému prostrediu.Podľa lídra straníckej kandidátky EÚ nepotrebuje reformy, ale potrebuje reagovať na vývoj podľa aktuálnych podmienok. "uviedol Čulen.Ako ďalej doplnil, najväčší prínos Únie vidí v možnosti kooperácie s ďalšími krajinami vo väčšine oblastí. Strana zelených Slovenska vníma dlhodobo nízku volebnú účasť pri voľbách do EP.doplnil Čulen.