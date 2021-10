Strane Szövetség – Aliancia bude predsedať doterajší predseda SMK

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.10.2021 (Webnoviny.sk) - Doterajší predseda Strany maďarskej komunity (SMK) Krisztián Forró sa stal predsedom mimoparlamentnej strany Szövetség – Aliancia . Zvolili ho v sobotu 2. októbra na ustavujúcom sneme v Šamoríne.Podstatou snemu bola voľba funkcionárov strany. Za podpredsedu bol zvolený doterajší predseda hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes Okrem predsedu bol zvolený aj predseda Republikovej rady, podpredseda a predsedovia platforiem, členovia Republikového predsedníctva, Republikového grémia a povinných komisií. Doterajšieho predsedu strany Most-Híd Lászlóa Sólymosa zvolili za predsedu Republikovej rady.Maďarskú stranu Aliancia vytvorili po dlhých rokovaniach hnutie Spolupatričnosť, SMK a Most-Híd. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Ako formou telefonického dopytovania od 6. do 13. septembra na vzorke tisíc respondentov, by Alianciu volilo 3,8 percenta opýtaných.Agentúra Focus jej zasa vo svojom prieskume pre televíziu Markíza zo začiatku septembra namerala voličskú podporu na úrovni 5,5 percenta, takže Aliancia by sa tesne dostala do parlamentu.