Stránka Hoaxy a Podvody sa podľa zakladateľa venuje hoaxom minimálne, ministerstvo sa bráni

21.7.2024 (SITA.sk) - Internetová stránka „ Hoaxy a Podvody ", ktorú spravuje Ministerstvo vnútra SR sa v súčasnosti odhaľovaniu hoaxom venuje minimálne. Upozornil na to zakladateľ stránky David Púchovský . Ten stránku založil ešte v roku 2018 ešte ako súčasť Policajného zboru SR. Púchovský následne z polície odišiel v decembri 2023 podľa vlastných slov kvôli snahe o politické ovplyvňovanie policajnej komunikácie a stránka sa stala neaktívnou. Činnosť obnovila až v polovici apríla 2024.Po obnovení stránky podľa Púchovského väčšinu jej výstupov predstavovali reakcie na falošné správy týkajúce sa atentátu na predsedu vlády „V prípade iných tém išlo napríklad o vysvetlenie dezinformácie, ktorá bola súčasťou satirického článku, riadne označeného ako Fikcia, ktorý bol súčasťou dlhoročne známej rubriky časopisu Plus 7 dní," uviedol Púchovský.Začiatkom júla podľa neho stránka informovala o rozhodnutí Ústavného súdu SR ohľadom novelizácie trestných kódexov bez uvedenia adekvátnych súvislostí a faktov, dokonca v rozpore s realitou, ktorá sa premietla do nasledujúcich politických rozhodnutí o ďalšej novelizácii práve na základe rozhodnutia ÚS SR.„O niekoľko dní neskôr stránka obhajovala tzv. lex atentát , teda v tom čase stále prerokovávaný, neschválený návrh vládneho zákona, čím priamym vplyvom zasiahla do prebiehajúceho legislatívneho procesu a formovala verejnú mienku v prospech konkrétnych politických strán," skonštatoval Púchovský.Najnovšie, 15. júla stránka podľa Púchovského v téme pokračovala, keď informáciu o ohrození fondov z Európskej únie kvôli trestným kódexom označila za hoax – pričom samotný predkladateľ tejto novelizácie priznal možné hospodárske škody pre štát s odkazom na ohrozenie príjmu eurofondov.„Do kategórie nevhodných statusov môžeme zaradiť aj gratuláciu novozvolenému prezidentovi P etrovi Pellegrinimu , čo nemá s poslaním stránky nič spoločné," zdôraznil Púchovský.Pokiaľ ide o spomenutý status ohľadom informovania o rozhodnutí ÚS SR, podľa Púchovského sa pod ním objavilo takmer 300 pozitívnych reakcií. „Takmer všetky pochádzali zo zahraničia. Išlo evidentne o nákup fiktívnych lajkov, čo vyvolalo značný dešpekt v časti spoločnosti," doplnil Púchovský.Bývalý príslušník policajného zboru tiež pripomenul, že stránka momentálne pôsobí pod Centrum boja proti hybridným hrozbám v rámci rezortu vnútra.„Riaditeľom Centra sa v januári 2024 stal Peter Ihnatišin – autor neoficiálnej správy zo zahraničnej pracovnej cesty z Bruselu z apríla 2023, ktorá nepravdivými a zmanipulovanými tvrdeniami očiernila niekoľko štátnych úradníkov a poslúžila vtedajšej politickej opozícii na vytvorenie dodnes používaného dezinformačného naratívu o „sprisahaní štátnych úradníkov“. Takmer všetci títo štátni úradníci boli po parlamentných voľbách donútení odísť, boli verejne očierňovaní a niektorí sa dostali do existenčných problémov, a to len preto, lebo si čestne a apoliticky robili svoju prácu," dodal Púchovský.Ministerstvo vnútra SR v reakcii zdôraznilo, že stránka Hoaxy a podvody funguje v normálnom režime.„Má široký záber od zdieľania príspevkov Polície SR, ale aj iných ústredných orgánov štátnej správy k podvodom alebo falošným správam, cez informovanie občanov o výnimočných udalostiach, ako bol napríklad atentát na premiéra, až po reakcie na spoločenské dianie, čo je de facto v súlade so schválenou Koncepciou strategickej komunikácie,“ uviedol rezort vnútra.Ako ďalej ministerstvo vyhlásilo v žiadnom prípade nepropagujú politickú stranu alebo ideológiu.„To sa nemusí páčiť práve tým aktérom, ktorí sa snažia svojimi aktivitami polarizovať spoločnosť svojimi nenávistnými prejavmi za klávesnicou, respektíve útočiť na vládnych predstaviteľov alebo štátnych úradníkov,“ skonštatoval rezort vnútra.K téme falošných lajkov ministerstvo uvádza, že Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR eviduje predmetnú situáciu.„Nevylučuje, že sa mohlo jednať o hlúpy žart zo strany neprajníkov, ktorí následne chcú túto tému umelo živiť, ako napríklad asistent poslanca Progresívneho Slovenska, pán Púchovský. Už teraz evidujeme z ich strany príspevky, ktoré nabádajú na túto aktivitu,“ uviedlo ministerstvo vnútra.Informácie o prepúšťaní úradníkov sú podľa rezortu vnútra lož. „Po voľbách nastala prirodzená fluktuácia zamestnancov, ktorí sa rozhodli odísť na základe ich vlastnej žiadosti. Žiaden z úradníkov Centra boja proti hybridným hrozbám nebol donútený k odchodu. Celkovo odišli piati zamestnanci – vrátane bývalého riaditeľa,“ dodalo ministerstvo vnútra.