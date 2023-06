Stranu Demokrati posilní uznávaný jadrový fyzik Sitár (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.6.2023 (SITA.sk) - Stranu Demokrati posilní Branislav Sitár. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede predseda strany Eduard Heger. Sitár je vo svete uznávaným jadrovým fyzikom a členom CERNu (Európska organizácia pre jadrový výskum) , kde pôsobí už dlhé roky a bol zvolený za viceprezidenta rady CERNu.„O veľkosti, kapacite a uznávanosti vo svete pána profesora svedčí aj to, že je jediný zástupca SR v Európskom strategickom fóre pre výskumné infraštruktúry," uviedol Heger a doplnil, že Sitár je silnou posilou do tímu pre oblasť vedy a výskumu.„Som vedec a budem aj hovoriť ako vedec. Čo je veľmi dôležité, že vedci sa nepozerajú na to, kto čo hovorí, aké sú názory, ale pozerajú sa na fakty. Fakty u sa u nás preverujú naozaj veľmi dôkladne. Myslím si, že to je veľmi dôležité aj v politike. Aby sme nehovorili nejaké dojmy alebo dokonca lži, ale aby sme sa držali faktov a pravdy," vyhlásil Sitár.Vysvetlil, že stranu Demokrati si vybral preto, lebo jej členovia rozmýšľajú podobným spôsobom. „Chcú pravdu, a nielen, že o tom rozmýšľajú, ale to aj robia," uzavrel.