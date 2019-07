Strata Deutsche Bank bola v 2. kvartáli vyššia, než sa čakalo

Na snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP/Michael Probst Foto: TASR/AP/Michael Probst

Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Náklady na reštrukturalizáciu stiahli výsledky Deutsche Bank v 2. kvartáli hlbšie do straty, než sa očakávalo.Čistá strata koncernu za tri mesiace od apríla do júna dosiahla 3,15 miliardy eur po zisku 401 miliónov eur v rovnakom období vlani.Keď banka začiatkom júla ohlásila svoj plán reštrukturalizácie, počítala so stratou 2,15 miliardy eur. Celkové náklady na reštrukturalizáciu, v rámci ktorej zruší 18.000 pracovných miest, by mali dosiahnuť 7,4 miliardy eur. V 2. štvrťroku Deutsche Bank zaknihovala reštrukturalizačné náklady vo výške 3,4 miliardy eur.uviedol šéf Christian Sewing.doplnil.