Stratili ste občiansky preukaz? Možno ho zablokovať aj cez internet

Bratislava 4. mája (TASR) - V prípade straty občianskeho preukazu (OP) v zahraničí či na Slovensku môže jeho držiteľ využiť možnosť zablokovať ho cez internet. Táto elektronická služba má podľa Ministerstva vnútra (MV) SR slúžiť aj ako ochrana pred zneužitím preukazu i údajov.vysvetlili z tlačového odboru rezortu vnútra. Využiť ho môže každý, kto má aktivovaný elektronický preukaz, čiže ten, kto má k nemu bezpečnostný osobný kód (BOK).Ako doplnili, urobiť sa to dá prostredníctvom stránky slovensko.sk, kde je prevádzkovaná služba pod názvom Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov. Prostredníctvom nej si môžu ich držitelia sami upravovať svoje kontaktné údaje v evidenciách ministerstva – napríklad telefónne číslo či e-mail.Služba okrem toho umožňuje tiež zadaťRezort vysvetlil, že je to krátke heslo, ktoré si systém uloží do pamäte. V prípade straty či krádeže preukazu môže jeho držiteľ použiť heslo na prihlásenie sa do služby Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom. Tá je vedená na stránke ministerstva vnútra.doplnilo MV.zdôraznil rezort.Doteraz so službou podľa slov tlačového odboru prišlo do styku len 17.000 Slovákov s aktivovanými občianskymi preukazmi, hoci ju už v mnohých prípadoch Slováci úspešne využili.