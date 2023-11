Stratili ste zub? Nečakajte dlho, nahradiť ho treba čím skôr

Tráviace problémy aj zmena vizáže

20.11.2023 (SITA.sk) -Najlepšie je stratený zub nahradiť fixnými riešeniami, teda mostíkom alebo implantátom. Snímateľné zubné protézy sa používajú menej. "Nahradiť stratený, chýbajúci zub alebo skupinu zubov snímateľnou protézou nie je šťastné riešenie, a preto sa k nemu dostávame málokedy," dodal Michal Sabo. Snímateľná protéza sa využíva najmä ako ekonomické riešenie, ktoré je dočasné, prípadne ju stomatológovia využívajú u ľudí, ktorí majú ťažké zdravotné komplikácie, napríklad nádorové ochorenia, podstupujú rádioterapiu či ťažkú chemoterapiu.Ak stratíme zub, nie je to len estetický problém, ale aj funkčný. Ako upozorňuje Michal Sabo, chýbajúci zub má vplyv na okolité zuby. "Skláňajú sa, vystupujú, môže sa meniť celý záhryz. Dochádza k zmenám, ktoré sú síce pomalé, ale bez následnej liečby strojčekom sa samy neupravia, takže sa môže stať, že keď stratím jeden zub, po pár rokoch môžem mať problém aj s ostatnými okolitými zubmi. Následne sa to rieši ťažšie," dodal s tým, že sa môže zmeniť dokonca aj vizáž tváre.Chýbajúce najmä predné horné zuby nám zase môžu robiť problém s vyslovovaním slov, ak stratíme zadné zuby, horšie sa nám bude jesť, čo môže spôsobiť tráviace problémy. Pridruženým problémom môže byť postupné odkrývanie zubných krčkov v okolí chýbajúceho zuba, keďže sa tu kosť stenčuje, a tým sa mení aj tvar ďasien. Na odhalených krčkoch môžu jednak vznikať kazy, v najhoršom prípade môžeme v pokročilom štádiu "ustupujúcich ďasien" o zub dokonca aj prísť.Ideálne podľa Michala Saba je, ak sa implantát začne riešiť hneď po vytiahnutí zuba priamo do extrakčnej rany. "Tak sa výrazne skráti čas, pretože nie je potrebné čakať, kým sa rana zahojí. Tiež, a to je veľmi podstatné, rana je vyplnená materiálom a implantátom, takže dochádza k jej lepšiemu hojeniu a obidva procesy, teda hojenie rany aj implantátu, prebiehajú naraz, za užívania antibiotík, čo predstavuje menej komplikácií. Zároveň dochádza k rýchlejšej náhrade zuba, minimálnej strate alveolárnej kosti, a tak nie je potrebná ďalšia augmentačná technika, ktorá zákrok predlžuje, predražuje a robí ho náročnejším úplne zbytočne," upozorňuje Michal Sabo.Pri strate zuba je najčastejším riešením zavedenie mostíka alebo implantátu s korunkou, ktoré zub nahradia. Mostík je možný vtedy, ak má pacient okolo chýbajúceho zuba svoje zuby v dobrom stave tak, aby sa dali obrúsiť a využiť na nesenie mostíka. Nevýhodou je, že ak sa pokazí ktorýkoľvek z okolitých pilierových zubov, problém má aj mostík.Implantát je vlastne nový zub, ale omnoho pevnejší. Navyše, vyzerá ako prirodzený zub. Výhoda implantátu je, že ak sa čokoľvek stane s vedľajšími zubami, implantátu sa to netýka a na rozdiel od mostíka nie sú okolité zuby zaťažované a brúsené.Klasická implantácia trvá päť až desať minút, ide o veľmi jednoduchý zákrok v lokálnej anestézii. Ak sa použijú kvalitné implantáty, nasadiť korunku je možné už za 4 týždne po zmeraní stability implantátu pomocou sofistikovaného prístroja. Ak sa však rana po vytiahnutí zuba zapáli, prípadne pacient príde neskoro a dôjde už k zmene kosti, stomatológ musí vykonať takzvanú augmentáciu, čo celkový proces výraznejšie predlžuje. "Takéto ošetrenie potom trvá pol hodiny až hodinu, hojenie sa môže predĺžiť na 3-4 mesiace," dodáva Michal Sabo.Ak sa použije kvalitný implantát, zavedie sa správne a pacient bude dodržiavať dôslednú a pravidelnú domácu aj profesionálnu starostlivosť o implantát, rovnako ako o zuby, mal by implantát vydržať celý život. "Najštandardnejší typ na trhu je titánový. Sú aj horšie, vyrobené z bežných kovov či rôznych zliatin, ktoré by sa podľa môjho názoru už dnes nemali používať. Jednak nie sú také odolné a tiež nie sú také biokompatibilné, organizmus s nimi môže bojovať, môžu vzniknúť rôzne alergie," upozorňuje Michal Sabo.Najmodernejšie sú dnes implantáty z titán-zirkónu. "Titán-zirkónové implantáty používame už dlhý čas. Sú to extrémne pevné, tvrdé a kvalitné implantáty s vynikajúcou biokompatibilitou, čo pre pacienta znamená veľmi rýchle hojenie. Najnovší trend smeruje k celozirkónovým implantátom, ktoré používame už aj my, ale majú ešte veľa ,ale‘, takže je naozaj veľmi úzke spektrum, kedy sa dajú použiť tak, aby to nebola komplikácia, ale výhoda," dodáva stomatochirurg.Cena samotného implantátu sa začína niekde okolo 600 eur. K tejto sume je však potrebné pripočítať aj ďalšie vyšetrenia a výkony aj cenu nadstavby, ktorá spája implantát a korunku, a samotnej korunky. "Keď použijeme zirkónovú korunku, spoločne s nadstavbou to vyjde na 800-900 eur. Ak použijeme kovokeramickú nadstavbu s korunkou, bavíme sa o sume zhruba 700 eur," dodáva Michal Sabo. Celá suma za implantát, nadstavbu a korunku sa tak môže vyšplhať na 1 500 eur alebo aj vyššie.Ak vynecháme prípady, keď je strata zuba spôsobená úrazom, najčastejšie prichádzajú ľudia o zuby pre nedostatočnú hygienu a nesprávne návyky pri starostlivosti o zuby a ústnu dutinu. Základom sú pravidelné preventívne prehliadky dvakrát do roka, dôkladná domáca starostlivosť a, samozrejme, aj absolvovanie profesionálnej dentálnej hygieny aspoň dva razy do roka.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.