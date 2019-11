Streamovacia služba Disney Plus prekonala očakávania, počas prvého dňa získala milióny užívateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.11.2019 (Webnoviny.sk) - Streamovacia služba Disney Plus počas prvého dňa svojho fungovania získala viac ako 10 mil. užívateľov, čím vysoko prekonala očakávania. Niektorí analytici predpokladali, že bude trvať rok, kým bude mať služba 10 mil. klientov. Mediálna spoločnosť Walt Disney Co. do svojej streamovacej služby investovala miliardy dolárov.Mesačné predplatné služby Disney Plus je 7 USD a ročné v sume 70 USD. Zákazníci si môžu službu najprv vyskúšať počas siedmich dní zdarma.Zákazníci telekomunikačnej firmy Verizon, ktorí majú predplatené niektoré balíčky mobilnej komunikácie alebo domáceho internetu, môžu streamovaciu službu Disney Plus využívať jeden rok bezplatne.Spoločnosť Disney nekonkretizovala, koľko užívateľov získalo streamovaciu službu zdarma, koľkí si službu zaplatili na mesiac a koľko klientov sa rozhodlo pre ročné predplatné.(1 EUR = 1,1006 USD)