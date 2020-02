Stredisko Jasná predstavila plán na rozvoj strediska v časti Chopok Juh. Pribudnú zjazdovky, atrakcie, chatová oblasť

Medzi plánovanými činnosťami je vybudovanie dvoch nových modrých zjazdoviek so zasnežovaním Srdiečko-Krúpová a Jelenia lúka-Krúpová, predĺženie zjazdovej trate Vyhliadková zo sedla Veľký Príslop a rozšírenie jestvujúcej zjazdovky Slnečná v najužšom mieste. „Práve šírka zjazdoviek je veľmi dôležitá, v tom už nemôžeme robiť kompromisy, musíme odstrániť nebezpečné lieviky, kde dochádza k najčastejším kolíziám lyžiarov“, vysvetľuje riaditeľ strediska Matej Hulej a pokračuje vo vyratúvaní ďalších priorít, „Krúpovú s Derešmi by sme chceli spojiť buď jednou dlhou alebo dvomi kratšími šesťsedačkovými lanovkami, nová akumulačná nádrž by mala zvýšiť kapacitu zasnežovania tak, aby sme dokázali zjazdovky zasnežiť čo najrýchlejšie, čo sa pre budúcnosť lyžovačky ukazuje už dnes ako extrémne dôležité. Okrem toho by sme chceli zmeniť aj podobu samotného nástupného miesta Krúpová v súčasnosti tvoreného už nedôstojnými kontajnerovými objektmi. Nové srdce Juhu by mala predstavovať komfortná trojpodlažná budova s komplexnými službami,“ uviedol Hulej. V lokalite je naplánované tiež presťahovanie lyžiarskej školy Maxiland do vyhovujúcejšej lokality, rozšírenie parkoviska, nová koliba na Jelenej lúke, a tiež rekonštrukcia ubytovne pre zamestnancov. Dlhodobá vízia počíta s výstavbou nových ubytovacích kapacít, ktoré predstavuje projekt Hotela Krúpová s kapacitou 260-330 lôžok a chatová oblasť s 30-50 chaletmi a obslužným objektom. Nové možnosti ubytovania priamo v Krúpovej by mali zväčšiť počet lyžiarov, ktorí nebudú každodenne dochádzať do strediska, čo by sa malo priaznivo prejaviť na znížení frekvencie dopravy i množstve emisií z áut každodenne dochádzajúcich lyžiarov.