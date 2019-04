Stredisko ľudských práv: Medzinárodný deň Rómov by mal búrať predsudky

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 8. apríla (TASR) - Medzinárodný deň Rómov by mal byť nielen oslavou rozmanitej rómskej kultúry, ale aj prostriedkom boja proti predsudkom. Upozorňuje na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP), pripomínajúc, že väčšinová populácia sa na Rómov na Slovensku stále pozerá s predsudkami.upozornila výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová. Dodala, že diskriminácia a predsudky Rómom sťažujú uplatňovanie širokého rozsahu občianskych práv.SNSĽP sa preto tento rok rozhodlo osláviť Medzinárodný deň Rómov (8. apríla) búraním stereotypov a predsudkov o mladých Rómoch.informovala výkonná riaditeľka SNSĽP.Zástupcov strediska bude možné stretnúť v pondelok od 11.00 h do 13.00 h na Laurinskej ulici v Bratislave. Záujemcovia s nimi môžu tiež diskutovať o budúcnosti rómskej mládeže.Medzinárodný deň Rómov bol prvýkrát vyhlásený v roku 1990 ako pripomenutie prvého Svetového kongresu Rómov, ktorý sa konal v prvej polovici apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.