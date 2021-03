Stredné zdravotnícke školy vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Stredné zdravotnícke školy (SZŠ) SR vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyzývajú, aby ich vyradilo z návrhu zákona o odbornom vzdelávaní ako školy, v ktorých by sa mohlo realizovať duálne vzdelávanie. TASR o tom v nedeľu informoval prezident Asociácie SZŠ Miroslav Sekula.





"Sme presvedčení, že zavedením duálneho vzdelávania do zdravotníckych škôl by došlo jednoznačne k zníženiu kvality vzdelávacieho procesu pri praktickom vyučovaní a k znižovaniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z dlhodobého hľadiska by ohrozilo kvantitu i kvalitu personálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku," povedal s tým, že takýto krok považuje asociácia za hazardovanie s viac ako 70-ročnou tradíciou zdravotníckych škôl na Slovensku a považuje ho za ohrozenie ich existencie.Tvrdí, že vychádzajú z dlhoročných skúseností pri zabezpečovaní praktického vyučovania v prirodzených podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Sekula upozornil, že absentuje hlavný dôvod pre zavedenie tohto typu vzdelávania, keďže stredné zdravotnícke školy realizujú princípy duálneho vzdelávania kontinuálne desiatky rokov v overenom plne funkčnom systéme.Poukázal tiež na to, že praktická časť odborného vzdelávania je aktuálne zabezpečená odbornými učiteľmi, teda zdravotníckymi pracovníkmi minimálne s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, spĺňajúcimi požiadavku na pedagogickú spôsobilosť a minimálne dvojročnú odbornú spôsobilosť.Podľa Sekulu sú plnohodnotne akceptovaní ako členovia zdravotníckeho tímu na výučbových základniach a ich pracovná náplň je výsostne orientovaná na edukačný proces, ktorým sa podieľajú so žiakmi na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Očakáva, že po zmene by zdravotnícke zariadenia mohli trpieť akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu, ktorý by mohol byť poverený inštruktorskou činnosťou. Problematická by mohla byť aj ich pracovná vyťaženosť či absencia pedagogickej spôsobilosti.Keďže pri duálnom vzdelávaní podľa Sekulu zamestnávateľ výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania, školy by mohli podľa asociácie stratiť prehľad o dianí v praxi. Doplnil tiež napríklad, že žiaci by pri takomto type vzdelávania boli viazaní k zmluvnému vzťahu so zdravotníckym zariadením poskytujúcim praktické vyučovanie, napriek tomu, že o to nebudú mať záujem."Zamestnávateľ si ich môže zaviazať až na dobu troch rokov pod ťarchou úhrady nákladov poskytnutých na vyučovanie. Ak to odmietnu, bude pre nich nesmierne ťažké, priam nemožné, zabezpečiť praktické vyučovanie u iného poskytovateľa," doplnil.Tvrdí tiež, že pracoviská, ktoré nebudú spĺňať podmienky duálneho vzdelávania, ale ich zapojenie si vyžaduje štátny vzdelávací program, v nerovnomerne nastavenom prostredí nebudú chcieť so školou spolupracovať, alebo budú žiadať finančnú kompenzáciu.