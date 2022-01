Stredobodom slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke budú podľa Brockovej jej občania

Posilnenie regionálnej spolupráce

Model a príklad pre západný Balkán

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Stredobodom predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej štvorke (V4) budú občania všetkých štyroch krajín tohto politického zoskupenia. Rezort diplomacie preto počíta aj s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.Po piatkovom stretnutí s jeho výkonným riaditeľom Petrom Marešom to povedala štátna tajomníčka rezortu Ingrid Brocková. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Témou rozhovorov bolo aj rozširovanie Európskej únie (EÚ) o krajiny západného Balkánu a o aktivitách fondu v tomto regióne. Brocková podotkla, že rezort diplomacie vývoj na západnom Balkáne pozorne sleduje a je podľa nej nevyhnutné, aby EÚ zintenzívnila svoju angažovanosť v spomenutom regióne.„Slovenská republika je silným advokátom procesu rozširovania, sme pripravení podeliť sa s našimi skúsenosťami a autentickou expertízou. Je žiaduce, aby sa posilnila regionálna spolupráca, ktorá je predpokladom úspešného napredovania v integrácii aj do EÚ,“ povedala.Výkonný riaditeľ zdôraznil význam nedávno vytvoreného Západobalkánskeho fondu, ktorý by sa mohol stať príkladom dobrej spolupráce medzi krajinami regiónu. Západobalkánsky fond je od svojho vzniku výrazne podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom, ktorý môže slúžiť ako vzor efektívneho fungovania na regionálnej úrovni.Štátna tajomníčka pripomenula, že Medzinárodný vyšehradský fond bol založený s cieľom podpory regionálnej spolupráce nielen v rámci V4, ale aj s ďalšími krajinami v regióne západného Balkánu či Východného partnerstva. „Zameranie na posilnenie vzťahov a kontaktov medzi krajinami V4 na úrovni ľudí, v oblastiach, ako sú školstvo či kultúra, môžu byť modelom a užitočným príkladom pre región západného Balkánu,“ doplnila Brocková.