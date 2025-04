Stredoškoláci predstavili prototyp univerzálnej triediacej linky, na STU získali hlavnú cenu v súťaži SYGA 2025

Ocenili 5 najlepších modelov od stredoškolákov

29.4.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Siemens už po 22. krát ocenila najlepších žiakov slovenských stredných odborných škôl v súťaži, organizovanej divíziou Siemens Digital Industries a partnerskými firmami. Študenti v nej predviedli svoje modely a prototypy technických zariadení vytvorených vďaka technológiám Siemens, ktoré dostali k dispozícii.Žiaci si tak už počas štúdia mohli vyskúšať prácu s najmodernejšími riešeniami, s ktorými sa po skončení štúdia s veľkou pravdepodobnosťou stretnú aj v praxi, po nástupe do niektorej z firiem v slovenskom priemysle.Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 32 žiakov z 22 škôl z celého Slovenska. Desať najlepších projektov postúpilo do finále, ktoré sa konalo v piatok 25. apríla v aule Dionýza Ilkoviča na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave."Za vyše 20 rokov sa do tejto súťaže zapojilo viac než 2 000 študentov zo 60 škôl. Na všetkých prihlásených projektoch pravidelne vidíme, že naše odborné školy dokážu generovať študentov, ktorí sú pripravení na prax a vďaka svojmu talentu a vedomostiam budú posúvať celý slovenský priemysel. Teší ma, že im vieme poskytnúť produkty Siemens, aby s nimi už počas štúdia mohli experimentovať pri tvorbe vlastných prototypov," povedal Vladimír Slezák, CEO spoločnosti Siemens na Slovensku."Kľúčovou témou v modernom priemysle je digitalizácia. Inovatívne riešenia umožňujú firmám fungovať efektívnejšie, znižujú náklady a zvyšujú kvalitu celého procesu. O to dôležitejšia je však príprava a vzdelávanie absolventov, ktorí sa už počas štúdia učia technologické riešenia aplikovať na reálne projekty. Príprava žiakov na slovenských odborných školách je historicky na vysokej úrovni aj vďaka úzkemu prepojeniu s podnikmi z praxe," dodal Marián Filka, riaditeľ Sales Digital Industries.Hlavnú cenu SYGA získali Peter Salbot a Jaroslav Šubjak, žiaci zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave za svoj návrh univerzálnej triediacej linky. Tí navrhli riešenie na problém, s ktorým sa potýka prakticky každý výrobný podnik, ktorý na jednej linke produkuje viacero rôznych súčiastok. Odborná porota obzvlášť vyzdvihla aj odbornosť žiakov pri diskusii o jednotlivých častiach riadiaceho programu ich prototypu.Cenu divízie Digital Industries spoločnosti Siemens získal Martin Pastorek zo Spojenej školy SPŠE Š. A. Jedlíka a Obchodnej akadémie v Nových Zámkoch za návrh paletizátora a depaletizátora presúvajúceho hotové produkty z výroby, ktorý riadi aj presun výrobkov medzi paletami navzájom s možnosťou manuálneho zásahu a selektívneho ovládania.Cenu Strojníckej fakulty STU v Bratislave dostal nápojový automat od Mareka Baluna zo SPŠE v Prešove. Ten ovládacie systémy od Siemensu využíval na riadenie jednoduchého, ale presného dávkovania nápojov, vrátane možnosti voľby ich namiešania podľa predpripravených, ale aj vlastných receptúr.Cenami v súťaži SYGA 2025 boli ocenení Tomáš Pleška zo SPŠE K. Adlera v Bratislave, ktorý za návrh riadiaceho systému pre manuálnu aj automatickú kontrolu a reguláciu hladiny v nádrži získal Cenu technologického partnera od firmy ESAB spol. s.r.o. Cenu mediálneho partnera od časopisu ATP Journal získali študenti Michael Hnila a Gabriel Hospodárik zo Spojenej školy v Novej Dubnici za svoj model výrobného lisu s dodatočnými funkciami, ktorý riešil aj neštandardné situácie, napríklad v podobe automatickej kontroly polohy výrobku.Všetky študentské projekty v súťaži boli vytvorené na báze riadiacich systémov poskytnutých firmou Siemens, ktoré mohli žiaci využívať pri príprave projektov priamo na svojich školách. V minulých ročníkoch študenti predstavili napríklad prototyp plničky fliaš, testovacej stanice pre batériové články alebo recyklátor filamentu do 3D tlačiarní."Žiaci dokázali vytvoriť prototypy, ktoré reagujú na reálne potreby priemyslu. Všetky tímy ktoré postúpili do finále tak ukázali praktické skúsenosti ale aj teoretické schopnosti a kreatívne myslenie. Rozhodne budeme iba radi, ak sa v budúcnosti rozhodnú pre štúdium niektorých programov na našej fakulte," povedal doc. Ing. Martin Juhás, PhD, vedúci ústavu Ústav automatizácie, informatizácie a merania na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.Informačný servis