Stredoškoláci predstavili robota, pôjde na medzinárodnú olympiádu

Na snímke tím nadaných slovenských stredoškolákov, ktorí budú Slovensko reprezentovať na ďalšom ročníku prestížnej medzinárodnej robotickej olympiády FIRST Global, ktorý sa uskutoční 24. – 27. októbra v Dubaji. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Na snímke tím nadaných slovenských stredoškolákov, ktorí budú Slovensko reprezentovať na ďalšom ročníku prestížnej medzinárodnej robotickej olympiády FIRST Global, ktorý sa uskutoční 24. – 27. októbra v Dubaji. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. októbra (TASR) – S robotom Alexander pôjde tím stredoškolákov na tretí ročník medzinárodnej stredoškolskej robotickej olympiády First Global Challenge 2019 v Dubaji. Plniť bude úlohy v súťaži, ktorej tohtoročnou globálnou témou je zbaviť oceány od odpadov. Robota predstavili v utorok v rámci druhého ročníka medzinárodného inovačného a technologického veľtrhu a odbornej konferencie SlovakiaTech Forum - Expo 2019 v Košiciach.Robot dokáže zbierať a vystreľovať loptičky. Úlohou je dostať ho do takzvanej redukčnej stanice, respektíve spracovateľského člna. Zo špeciálnej stavebnice ho stavali približne päť týždňov. Rovnakú, bez návodu, len s dielmi, dostali všetky tímy.povedal kapitán tímu Adam Kučera s tým, že na ňom stále pracujú.dodal.Tím tvoria štyria stredoškoláci vo veku od 15 do 18 rokov. Ide o víťazov celonárodného kola First Global Slovakia, ktorý sa tento rok konal prvýkrát.spresnil mentor tímu Adam Kukla. Okrem iného ide podľa neho o príležitosť, ako osloviť žiakov stredných škôl a prebudiť v nich záujem o prírodné vedy, inžinierstvo, programovanie, technológie a matematiku. Zapojenie sa do tejto súťaže im má zároveň ukázať, že vývoj technológií dokáže pomôcť pri riešení globálnych a spoločenských problémov.Ako dodal, predstaviť tohto robota v Košiciach na SlovakiaTech považujú za výnimočnú príležitosť. Pripomenul tiež, že tímy z košických škôl sa úspešne zapájajú do rôznych podobných súťaží. „uzavrel Kukla.Medzinárodná robotická olympiáda First Global sa uskutoční 24. až 27. októbra v Dubaji. Tento rok sa na nej prestavia tímy z viac ako 180 krajín.