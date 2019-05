Stredoškoláci si vyskúšajú na UK vysokoškolské lavice

Na snímke pohľad na Vajanského nábrežie s budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. mája (TASR) – Stredoškolskí študenti si budú môcť počas pondelka sadnúť do vysokoškolských lavíc na bratislavskej Univerzite Komenského (UK). Odborníci z rôznych oblastí im pútavou formou priblížia vedecké témy už po štvrtý raz na podujatí Zaži deň v koži vysokoškoláka. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.uviedol rektor UK Marek Števček.Ako priblížil, návštevníci sa dozvedia, prečo Gréci túžili po blaženosti, čo by sa konšpirátori mohli naučiť od vedcov, ale aj to, prečo môžu byť lieky aj škodlivé. Prednášajúci sa budú zaoberať aj témami sociálnych sietí, kozmického odpadu či mimozemšťanmi.Deň v koži vysokoškoláka si môžu študenti stredných škôl vyskúšať aj v utorok 28. mája. Prichystané sú pre nich témy o súčasnej generácii Z. Dozvedia sa aj odpovede na otázky, prečo sa stal osobný automobil takým dôležitým, ale napríklad aj to, ako sa meria úspech. Dvanásť tém priblížia vedci a vedkyne z UK.