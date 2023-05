Stredoškolák zranil učiteľku loveckým nožom a oháňal sa aj hračkárskou pištoľou

Spolužiaci z triedy ušli

Študenta vzali na psychiatri

29.5.2023 (SITA.sk) - Študent zranil učiteľku loveckým nožom a oháňal sa hračkárskou pištoľou pred spolužiakmi na strednej škole v meste Abbiategrasso na predmestí Milána.Spolužiaci podľa tlačovej agentúry ANSA uviedli, že 16-ročný chlapec náhle na začiatku vyučovania vstal a napadol odzadu učiteľku do ruky a hlavy.Keď sa začal oháňať zbraňou spolužiaci z triedy ušli. Polícia pre štátnu televíziu uviedla, že keď policajti vošli do triedy, tínedžer sedel na zemi a nevzpieral sa. Zakrvavený nôž a zbraň boli položené na zošite na stole.Päťdesiatjedenročná učiteľka, ktorú hospitalizovali, podľa správ médií po útoku nožom stratila veľa krvi a utrpela šok.V nemocnici ju navštívil minister školstva Giuseppe Valditara. Študenta vzali na psychiatri a zistili, že má zranenia, ktoré si zjavne spôsobil sám, povedala polícia.Riaditeľka školy Michele Raffaeli povedala novinárom, že študent mal akademické problémy a jeho rodičia sa mali v utorok stretnúť so školskými predstaviteľmi.