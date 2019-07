Stredoškolský kampus v areáli bývalých kasární v Kežmarku nebude

Na archívnej snímke kasárne v Kežmarku. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 23. júla (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) nebude realizovať stredoškolský kampus v areáli bývalých kasární v Kežmarku. „“ uviedla pre TASR hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.Najzásadnejším argumentom podľa nej je, že PSK má aj bez tohto areálu dostatok vlastného majetku, ktorý by mohol byť efektívne zhodnotený finančne menej náročnými rekonštrukciami a zároveň by pomohol vyriešiť problém nevyhovujúcich priestorov spomínaných škôl v meste. „“ upozornila hovorkyňa.Ďalším z dôvodov je podľa krajskej samosprávy fakt, že študentské mestečko neexistuje v ucelenej architektonickej štúdii. Jeleňová dodala, že nové vedenie PSK reálne prevzalo od toho predchádzajúceho iba architektonickú štúdiu využitia troch existujúcich budov bez riešenia širších vzťahov k pozemkom a budovám v lokalite, ktoré vlastní miestna samospráva. „“ zdôraznila Jeleňová a pripomenula, že v priestore kasární sa nachádza desať budov a celá plocha areálu je približne dva hektáre. PSK nadobudol majetok v areáli kasární v máji 2017, zámenou získal tri budovy a zhruba 0,5 hektára pôdy. Mesto Kežmarok v ňom aktuálne vlastní zvyšok budov i pozemkov.Pôvodne plánovaný investičný zámer krajskej samosprávy by areál bývalých kasární riešil len čiastočne a k vízii skutočného študentského mestečka by sa podľa hovorkyne iba priblížil. Ďalším mínusom investičného zámeru bolo podľa PSK prílišné limitovanie rekonštrukcie skeletom pôvodných budov, čo nezodpovedalo vízii moderných, architektonicky príťažlivých a účelne využitých objektov. Navyše realizácia projektu by si vyžiadala kompletné vybudovanie inžinierskych sietí. „,“ objasnila Jeleňová.Ubezpečila, že kraj stále hľadá najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre fungovanie svojich škôl v Kežmarku a pracuje s viacerými alternatívami a návrhmi. O výslednom projekte ešte rokuje PSK s vlastníkom budov, kde sa nachádzajú školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a rovnako aj s miestnou samosprávou. „,“ pripomenula hovorkyňa kraja s tým, že PSK pozitívne vníma príchod investorov do okresu Kežmarok, čomu chce prispôsobiť odborné školstvo i študijné a učebné odbory na školách.V tejto súvislosti je pre Kežmarok podľa PSK dobrou správou, že do Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej na Kušnierskej bráne by mala smerovať investícia za takmer 4,5 milióna eur. Stane sa tak na základe rozhodnutia tímu zloženého zo zástupcov PSK, Európskej komisie a Svetovej banky, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a tzv. Iniciatívy Catching-up Regions.