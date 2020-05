Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. otvára od 18.mája zákaznícke centrá

POUŽIŤ OCHRANNÉ RÚŠKO alebo inú ochranu horných dýchacích ciest



DEZINFIKOVAŤ SI RUKY pri vstupe na zákaznícke centrum



VSTUPOVAŤ PO JEDNOM, podľa pokynov obsluhujúceho personálu a vzhľadom na povolený počet zákazníkov /25 m2



DODRŽIAVAŤ ODSTUPY OSÔB min. 2 METRE



ČAKAŤ NA VYZVANIE K VYBAVENIU PRED BUDOVOU zákazníckeho centra



15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pristupuje od 18.05.2020 k opätovnému otvoreniu svojich zákazníckych centier.Pri návšteve zákazníckych centier je nevyhnutné dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.Zákazníci sú povinní dodržiavať nasledovné hygienické a bezpečnostné opatrenia:Zároveň sa menia stránkové hodiny všetkých zákazníckych centier nasledovne:Pondelok 7,30 hod. – 11,30 hod. 12,30 hod. – 15,00 hod.Utorok 7,30 hod. – 11,30 hod. 12,30 hod. – 15,00 hod.Streda 7,30 hod. – 11,30 hod. 12,30 hod. – 17,00 hod.Štvrtok nestránkový deňPiatok 7,30 hod. – 12,00 hod.Stránkové hodiny technických oddelení:Pondelok 7,30 hod. – 11,30 hod. 12,30 hod. – 15,00 hod.Streda 7,30 hod. – 11,30 hod. 12,30 hod. – 15,00 hod.*čas od 11,30 hod. – do 12,30 hod. je vyhradený na obednú prestávku a dezinfekciu priestorovNaďalej však odporúčame uprednostniť elektronickú, telefonickú a písomnú formu komunikácie:E-mail: cc@stvps.sk Telefonická zákaznícka linka: 0850 111 234Ďakujeme za pochopenie a ústretový prístup.Informačný servis