Streicher je nový tréner hádzanárok SR

Bratislava 24. júla (TASR) - Pavol Streicher je nový tréner slovenskej reprezentácie hádzanárok. S predstaviteľmi Slovenského zväzu hádzanej (SZH) sa dohodol na kontrakte na dva roky s opciou na ďalšie dva. Vo funkcii nahradil Jána Packu, ktorého Výkonný výbor SZH odvolal v júni po neúspešnej baráži o postup na MS 2019 proti Švédsku.uviedol Streicher, ktorého oficiálne predstavili v stredu na tlačovej konferencii.Šesťdesiatjedenročný Streicher pocháza z Topoľčian. V rokoch 1998 až 1990 koučoval juniorky Československa, na MS 1990 s nimi obsadil 9. miesto. V roku 2004 priviedol Slovenky na akademických MS k zisku titulu. Na MS 1997 obsadili slovenské juniorky pod jeho vedením siedmu priečku. Od roku 2001 pôsobil ako hlavný tréner Bádenského zväzu hádzanej v nemeckom Karlsruhe. V rokoch 2010 až 2018 bol hlavný tréner junioriek Švajčiarska. Pri slovenskej reprezentácii žien už v minulosti pracoval, v rokoch 1993 až 1994 ako asistent hlavného trénera Františka Baka. Od roku 2017 pôsobí aj ako lektor Európskej hádzanárskej federácie (EHF).povedal prezident SZH Jaroslav Holeša.Packa vydržal na lavičke národného tímu necelý rok a predčasne skončil napriek zmluve do konca júna 2020. Družstvo prevzal v auguste minulého roka, keď ho predtým päť rokov viedol Dušan Poloz. Osudnými sa mu stali nevydarené duely so Švédskom v play off o svetový šampionát po výsledkoch 18:33 a 24:45. Do baráže sa jeho zverenky dostali z prvej fázy kvalifikácie v konkurencii Ukrajiny, Izraela a Kosova.vysvetlil minulý mesiac dôvody jeho odvolania Holeša.Na Slovenky čaká od septembra boj o postup na budúcoročné ME v Dánsku a Nórsku. Ich súperkami budú v 4. kvalifikačnej skupine Rusko, Srbsko a Švajčiarsko, na šampionát sa prebojujú dva najlepšie celky.Slovenské hádzanárky sa v samostatnej histórii prebojovali na vrcholné podujatie dovedna trikrát - na MS 1995, ME 1994 i ME 2014 obsadili zhodne dvanáste miesto.