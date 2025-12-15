|
Pondelok 15.12.2025
|
|Denník - Správy
15. decembra 2025
Streľba na Bondi Beach zasiahla aj exprezidentku Čaputovú, obeťou útoku v Sydney bola jej blízka priateľka
Obeťou útoku na pláži v Sydney sa stala aj Slovenka. Informovala o tom židovská komunita z Komárna. Išlo o 82-ročnú členku komunity Mariku Pogany, ktorá žila v Austrálii. Podľa príspevku komunity na sociálnej ...
Sydney bolo pre zosnulú útočiskom
Marika Pogany bola dlhoročná priateľka bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej. Správa o 82-ročnej Marike Pogany bývalú prezidentku a jej rodinu veľmi zasiahla. „Bola našou dlhoročnou blízkou priateľkou. Nepovedala mi inak ako ,Zuzanka moja'. Jej osud a osud jej rodiny by vydala na knihu. Rozprávala mi ho hodiny, keď som ju viezla na jej prvú návštevu do Osvienčimu. Okrem jej mamy a strýka, ktorý sa z Osvienčimu vrátil, všetci ostatní členovia tejto významnej Rožňavskej rodiny holokaust neprežili,“ napísala Čaputová na sociálnej sieti.
Sydney bolo podľa Čaputovej pre zosnulú Mariku útočiskom, kde bola ďaleko od zla fašizmu a komunizmu. „Po 89-tom sa každý rok vracala na Slovensko, bola pri všetkých dôležitých udalostiach môjho života, vrátane prezidentskej inaugurácie,“ doplnila Čaputová. Pláž na ktorej zomrela bola jej obľúbená a previedla ňou aj Čaputovú pri návšteve Sydney.
„Marika bola výnimočná žena, žila svoj život naplno, veľmi aktívne, vedela sa tešiť zo života. V poslednej správe, ktorú mi Marika poslala, okrem iného napísala: Život je boj a treba ho brať, aký je," doplnila bývalá prezidentka s tým, že náročnosť života ju naučila čeliť všetkým výzvam a nevzdávať sa.
„V Sydney opäť zabíjala nenávisť. Správy o teroristickom útoku v Sydney ma veľmi zasiahli. Útočníci sa rozhodli popraviť členov židovskej komunity, ktorí sa stretli k oslave sviatku Chanuka. Je to neprípustné a odsúdeniahodné,“ zdôraznila Čaputová a podotkla, že Chanuka je sviatok svetla a nádeje, ktoré by spoločnosť nemala strácať ani v náročných a smutných chvíľach. „Marika bude v mojom živote veľmi chýbať. Úprimnú sústrasť Marikinej rodine a rodinám ďalších obetí i všetkým zasiahnutým židovským komunitám,“ uzavrela exprezidentka.
Streľba na pláži
Slovenka sa stala jednou z obetí nedeľňajšej streľby na pláži Bondi v Sydney. Streľba si vyžiadala najmenej 16 obetí. Streľbu majú na svedomí otec a syn, o čom informovali austrálske úrady. Útok označili ako antisemitský „terorizmus“. Dvojica v nedeľu večer spustila paľbu do davu, ktorý sa zhromaždil na pláži v Sydney pri príležitosti židovského sviatku Chanuka. Medzi mŕtvymi pri najhoršej masovej streľbe za takmer tri desaťročia bolo aj desaťročné dievčatko.
Ďalších 42 ľudí bolo prevezených do nemocnice so strelnými poraneniami a inými zraneniami. Austrálska vysielacia spoločnosť ABC uviedla, že otec a syn mali možné väzby na skupinu Islamský štát.
Každoročná oslava
„To, čo sme videli, bol akt čistého zla, akt antisemitizmu, akt terorizmu na našich brehoch,“ povedal premiér Anthony Albanese predtým, ako položil kvety na pláži Bondi. Ozbrojenci sa zamerali na každoročnú oslavu, ktorá prilákala na pláž viac ako tisíc ľudí pri príležitosti židovského sviatku.
Strieľali z vyvýšeného dreveného chodníka s výhľadom na pláž plnú plavcov, ktorí sa ochladzovali počas horúceho letného večera. Medzi obeťami je aj jeden zo strelcov. Ide o 50-ročného muža, ktorého zastrelila polícia. Jeho 24-ročného syna zatkli a zostal pod dohľadom v nemocnici s vážnymi zraneniami.
Zdroj: SITA.sk - Streľba na Bondi Beach zasiahla aj exprezidentku Čaputovú, obeťou útoku v Sydney bola jej blízka priateľka © SITA Všetky práva vyhradené.
