Streľba pred banketovou sálou na Floride má dve obete, ďalších 25 osôb je zranených (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - Streľba pred banketovou sálou v americkom štáte Florida si vyžiadala dva ľudské životy a 25 zranených osôb. Incident nastal v nedeľu skoro ráno neďaleko 230-tisícového mesta Hialeah.Traja ľudia vystúpili z automobilu SUV a pomocou samopalov a pištolí spustili paľbu do hostí stojacich pred banketovou sálou, ktorá bola v tom čase prenajatá na účely koncertu. Úrady sa domnievajú, že streľba bola cielená.„Boli to chladnokrvní vrahovia, ktorí bez rozdielu strieľali do davu. Budeme sa domáhať spravodlivosti,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter miestny policajný náčelník Alfredo "Freddy" Ramirez.