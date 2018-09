Streľba v banke v Cincinnati: Štyria mŕtvi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cincinnati 6. septembra (TASR) - Štyria ľudia vrátane ozbrojeného útočníka zomreli vo štvrtok pri streľbe v banke v centre amerického mesta Cincinnati. Informovala o tom tamojšia polícia.Policajný šéf Eliot Isaac podľa tlačovej agentúry AP uviedol, že strelec spustil paľbu skoro ráno pri nakladacej rampe budovy banky s názvom Fifth Third Bank. Strelec potom vošiel do bankovej haly, kde sa začala prestrelka s políciou. Nie je jasné, či sa útočník zastrelil sám, alebo ho zabili policajti.Jedna z obetí zomrela na mieste činu, ostatných ranených previezli do blízkej nemocnice, kde podľahli zraneniam.John Cranley, starosta Cincinnati v americkom štáte Ohio, vyhlásil, že strelec "aktívne strieľal do nevinných obetí" a že to bolaPoznamenal tiež, že v budove na námestí Fountain Square sa nachádzajú aj rôzne obchody - zmrzlináreň, predajňa sendvičov a pekáreň.Podľa jeho slovkeby okamžite nezasiahla polícia a neskoncovala s touto hrozbou.