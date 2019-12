STREĽBA V KOSTOLE v Texase si vyžiadala dvoch mŕtvych vrátane strelca

Dvaja farníci postrelili a smrteľne zranili muža, ktorý v nedeľu spustil streľbu v kostole v americkom štáte Texas. O život prišla aj ďalšia osoba, ktorú strelec zabil. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

White Settlement 30. decembra (TASR) - Dvaja farníci postrelili a smrteľne zranili muža, ktorý v nedeľu spustil streľbu v kostole v americkom štáte Texas. O život prišla aj ďalšia osoba, ktorú strelec zabil. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra AP.K streľbe došlo v cirkevnom zbore West Freeway Church of Christ v meste White Settlement na severe Texasu. Jedného zraneného farníka po útoku hospitalizovali so život ohrozujúcimi zraneniami, uviedol šéf miestnej polície J. P. Bevering.Útočník vystrelil najmenej raz, kým mu "hrdinskými činmi" prítomní farníci zabránili, aby v streľbe pokračoval, povedal Bevering počas tlačovej konferencie. Samotný útočník podľahol zraneniam počas prevozu do nemocnice.Stanica WFAA-TV informovala, že kostol bohoslužbu streamoval na naživo na YouTube. Video zachytáva muža s dlhým kabátom ako vyťahuje pušku alebo brokovnicu, z ktorej dvakrát vystrelil, než na neho vystrelili svojimi zbraňami prítomní farníci. Viacerí farníci sa krčili za lavicami.Agentúra AP dodala, že pravosť videa nemôže potvrdiť, keďže video zdieľané na príslušnej webovej stránke bolo označené ako súkromné.Záchranári na mieste ošetrili dvoch ľudí s menšími zraneniami, uviedla hovorkyňa tamojšej zdravotnej služby Macara Trustyová.