STREĽBA V ŠKOLE V RAKÚSKOM GRAZI: Hlásia desať mŕtvych, útočil bývalý žiak

Počet obetí streľby v škole v rakúskom meste Graz stúpol na desať. Potvrdila to primátorka mesta Elke Kahrová. Strelca, ktorý spáchal samovraždu, identifikovali ako 22-ročného bývalého žiaka školy.



Podľa dostupných informácií mal páchateľ počas útoku ručnú a dlhú zbraň, pravdepodobne brokovnicu, a konal sám. Denník Kronen píše, že sa považoval za obeť šikany.



Denník Kurier informoval, že zranených je 28 ľudí, z nich ktorých štyria sú vo veľmi vážnom stave a niektoré z obetí páchateľ postrelil do hlavy.

Solidaritu s rodinami obetí už vyjadril rakúsky kancelár Christian Stocker, šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili bolesť a smútok, ktoré teraz cítime my všetci - celé Rakúsko,“ napísal Stocker vo vyhlásení zverejnenom na sieti X. „Každé dieťa by sa malo v škole cítiť bezpečne a malo by mať možnosť učiť sa bez strachu a násilia,“ uviedla Kallasová.



Podľa polície sa streľba ozvala okolo 10.00 h, v škole na ulici Dreierschuetzengasse bol spustený poplach a budovu evakuovali.



Páchateľ údajne strieľal v dvoch triedach a následne spáchal samovraždu na jednej z toaliet.

Do policajnej operácie je zapojených niekoľko hliadok aj špeciálna jednotka Cobra, nad oblasťou hliadkuje vrtuľník. Polícia žiada verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala a riadila sa pokynmi bezpečnostných zložiek. Na sociálnej sieti X informovala, že budova školy už bola úplne evakuovaná a všetky osoby boli odvedené na bezpečné miesto.

Denníku Kronen Zeitung sa podarilo spojiť s manželom učiteľky, ktorá bola v čase streľby so svojimi žiakmi ukrytá v triede a počula niekoľko výstrelov. O zranených žiakov sa podľa denníka starajú v neďalekej koncertnej sále Helmuta Lista.



K nešťastiu došlo takmer presne 10 rokov po tom, čo vodič 20. júna 2015 v Grazi zabil troch ľudí a zranil 36 osôb.

Správu budeme aktualizovať