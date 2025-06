STREĽBA V ŠKOLE V RAKÚSKOM GRAZI: Útok má jedenástu obeť, útočil bývalý žiak

Na 11 stúpol počet obetí utorňajšej streľby na gymnáziu v Grazi. V nemocnici zomrela žena, ktorá bola medzi 12 zranenými a hospitalizovali ju v kritickom stave.



O život tak prišlo desať osôb - sedem žien a traja muži -, jedenástou obeťou je samotný páchateľ, ktorý po streľbe spáchal na toalete samovraždu. Do nemocníc v Grazi previezli 12 zranených, z toho dvoch ťažko.



Páchateľom je 21-ročný muž z oblasti Grazu. Bol bývalým študentom gymnázia, štúdium však nedokončil. V škole použil dve strelné zbrane - pištoľ a brokovnicu - ktoré boli zaistené na mieste činu. Podľa aktuálneho stavu vyšetrovania ich vlastnil legálne a mal aj zbrojný preukaz. Nemal žiadny záznam v trestnom registri.



Motív jeho činu nebol bezprostredne známy. Podľa nepotvrdených informácií rakúskych médií strelec sám seba považoval za obeť šikany.



Portál oe24.at uviedol, že páchateľ vystrelil z dvoch legálne držaných zbraní 40-krát. S odvolaním sa na spravodajskú stránku gpmaljevac.com tiež informoval, že medzi obeťami útoku sú aj dvaja občania Bosny a Hercegoviny. Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu ide o 17-ročného chlapca z Travnika, ktorý žil so svojou rodinou v Štajersku, a dievča z Cazinu, o ktorom zatiaľ nie sú známe podrobnosti.



Podľa neoficiálnych informácií, na ktoré sa odvoláva portál avaz.ba, je v kritickom stave v nemocnici ešte jedna osoba pochádzajúca z Bosny a Hercegoviny.



Polícia pri prehľadávaní bydliska páchateľa objavila list na rozlúčku, napísal nemecký denník Bild.



Na gymnáziu v Grazi strieľal 21-ročný Rakúšan, sám štúdium na škole nedokončil





Páchateľom streľby v priestoroch gymnázia v rakúskom meste Graz bol 21-ročný Rakúšan, potvrdil na utorkovej tlačovej konferencii štajerský krajinský policajný riaditeľ Gerald Ortner.



Páchateľ sa po vyčíňaní zamkol na toaletách a spáchal tam samovraždu.

Solidaritu s rodinami obetí už vyjadril rakúsky kancelár Christian Stocker, šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili bolesť a smútok, ktoré teraz cítime my všetci - celé Rakúsko,“ napísal Stocker vo vyhlásení zverejnenom na sieti X. „Každé dieťa by sa malo v škole cítiť bezpečne a malo by mať možnosť učiť sa bez strachu a násilia,“ uviedla Kallasová.

K nešťastiu došlo takmer presne 10 rokov po tom, čo vodič 20. júna 2015 v Grazi zabil troch ľudí a zranil 36 osôb.

Správu budeme aktualizovať