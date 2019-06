Streľba vo firme v Dubnici nad Váhom: Dvaja mŕtvi

BRATISLAVA 17. júna Streľba v spoločnosti HF Najus v priemyselnom parku v Dubnici nad Váhom si vyžiadala dva ľudské životy. TASR to potvrdil Matúš Košara z advokátskej kancelárie, ktorá spoločnosť HF Najus zastupuje.





Výberová chronológia prípadov streľby na Slovensku za posledných päť rokov

„Môžem potvrdiť, že dnes sa stala mimoriadne tragická udalosť, pri ktorej tragicky zahynuli dve osoby. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžem poskytnúť ďalšie informácie k tejto udalosti,“ povedal Košara.Podľa štatutára spoločnosti HF Najus Róberta Regroviča okamžite po udalosti dostali všetci zamestnanci spoločnosti voľno.Ako informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová, výzvu na tiesňovú linku prijali o 9.01 h s tým, že došlo k zraneniu dvoch osôb. „Po príchode záchranárov na miesto však musel lekár skonštatovať smrť dvoch mužov,“ doplnila Krčová.





27. marca 2015



Bratislava: Muž, ktorý vytiahol svoju zbraň v bratislavskej Rači, vystrelil minimálne 19-krát. Vyplynulo to z vyšetrovania polície. Streľba sa síce zaobišla bez zranení, 31-ročný Matej P. z Bratislavy však ohrozil okrem iných aj maloleté dieťa, ktoré vtedy sedelo v blízkom aute. Podozrivého policajti chytili v bytovom dome a odviezli. Pištoľ, z ktorej mal muž strieľať, policajti zaistili. Išlo o zbraň, ktorú mal muž v legálnej držbe.



9. apríla 2015



Bratislava: Štyroch mladíkov, ktorí v Bratislave strieľali airsoftovou zbraňou na ľudí, vyšetrovateľ obvinil z prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Policajtom volalo predpoludním viacero ľudí s tým, že neznáme osoby z tmavého SUV s bratislavskou značkou strieľajú na okoloidúcich na rôznych miestach Bratislavy.



9. mája 2016



Veľký Meder: Colníci pri obci Veľký Meder zadržali štyri autá s migrantmi, ktoré prišli z Maďarska. Jedno z vozidiel údajne odmietalo zastaviť a po následnej streľbe bola postrelená jedna z migrantiek, 26-ročná žena zo Sýrie.



2. augusta 2016



Trnava: Trnavskí policajti museli zasahovať voči agresívne jazdiacemu vodičovi. Za volantom sedela 21-ročná M. z Hlohovca - Šulekova, ktorá utrpela strelné poranenie hrudníka a ucha. Ďalšia, 16-ročná N. z Trnavy, mala strelné poranenie ramena, ostatné dve spolujazdkyne neboli zranené. Policajti použili 19 varovných výstrelov do vzduchu a 13 výstrelov na auto.



31. mája 2017



Bratislava: K streľbe došlo krátko pred 12.45 h na Komárnickej ulici v Bratislave. Vo firme zastrelil svojho spoločníka muž, ktorý následne obrátil zbraň aj proti sebe. Dôvodom bol dlh vo výške približne 20.000 eur.



18. júna 2017



Nová Baňa: Sedemnásťročný mladík zomrel po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka prenasledovala unikajúce auto, ktorého vodič, 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce, odmietol zastaviť. Vodič nereagoval na znamenia ani na varovné výstrely do vzduchu. Policajti strelili miesto do pneumatiky do kufra auta a strela tak zasiahla spolujazdca.



6. júna 2018



Nitra: V budove Okresného úradu v Nitre sa strieľalo, krátko pred deviatou hodinou 65-ročný muž počas prerokúvania priestupku mal vybrať zbraň a vystreliť. V miestnosti sa nachádzali dve pracovníčky. Pri streľbe nikto neutrpel zranenie. Podozrivého muža policajti zadržali a odzbrojili.



25. júna 2018



Banská Bystrica: Jedného z pätice pracovníkov banskobystrickej mestskej spoločnosti Zares, ktorí kosili trávu na sídlisku Sásová, postrelili približne o 14.00 h do ruky zo vzduchovej zbrane. Keďže útok mali sprevádzať extrémistické prejavy, situáciu preverovala aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).



27. februára 2019



Spišská Nová Ves: V jednej zo základných škôl v Spišskej Novej Vsi sa strieľalo. Chlapec vystrelil na svojho spolužiaka zo strelnej zbrane, maloletého pacienta so zranením hlavy previezli po prvotnom ošetrení do miestnej nemocnice. K incidentu došlo na streleckom krúžku.



22. mája 2019



Bratislava: Na Holíčskej ulici v bratislavskej Petržalke došlo krátko pred 16.00 h k streľbe. Zranil sa pri nej muž, ktorý bol prevezený do Univerzitnej nemocnice Bratislava. Polícia po 43-ročnom údajnom strelcovi z Petržalky vyhlásila mimoriadne pátranie, muža však našla mŕtveho. Pravdepodobne spáchal samovraždu.



31. mája 2019



Bratislava: Na Obchodnej ulici v Bratislave sa strieľalo, záchranári ošetrili tri osoby vrátane neplnoletého dievčaťa. Tesne pred piatkovou streľbou na Obchodnej ulici v Bratislave bol zranený policajt, na ktorého sa vrhol útočník. Treťou poranenou osobou bolo 15-ročné dievča, ktoré náhodne zasiahla strela pri zásahu.





