Streľba vo Virgínii si vyžiadala 12 obetí, trinástou je útočník

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. júna (TASR) - Dlhoročný zamestnanec verejnej správy zastrelil v piatok v meste Virgínia Beach v americkom štáte Virgínia 12 ľudí a následne bol zastrelený políciou, informovala agentúra DPA.Strelec zabil jednu osobu vonku pred komplexom mestských budov, v ktorom pracoval a potom vošiel dovnútra a "," povedal novinárom šéf miestnej polície James Cervera.Muž bol ozbrojený ručnou zbraňou kalibru 45, vybavenou tlmičom, povedal Cervera. Po tom ako začal streľbu, štyria policajti vošli do budovy a začala sa dlhotrvajúca prestrelka s útočníkom. Policajtom sa napokon podarilo útočníka zneškodniť. Bola mu poskytnutá prvá pomoc, no početným zraneniam nakoniec podľahol.," povedal starosta Bobby Dwyer. "" dodal.Útočník bol zamestnancom oddelenia verejných prác mesta, ktoré spravuje verejnú infraštruktúru. Jeho identita je úradom známa, no nebude zverejnená, pokiaľ nie sú identifikované všetky obete a upovedomené ich rodiny.Podľa Archívu ozbrojeného násilia to bola stopäťdesiata masová streľba, ktorá sa tohto roku odohrala v USA.Budova vo Virgínia Beach, ktorá bola dejiskom streľby, je sídlom verejnoprospešných služieb mesta Virgínia Beach, ležiaceho asi 320 kilometrov juhovýchodne od Washingtonu.