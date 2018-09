Strelci MS zažili najúspešnejšie svetový šampionát, získali 5 medailí

Na snímke slovenskí reprezentanti v športovej streľbe zľava Danka Barteková, Zuzana Rehák Štefečeková, šéf strediska Športového centra polície Juraj Minčík, Erik Varga, Daniela Pešková a šéf výpravy slovenských reprezentantov v športovej streľbe František Fecko pózujú s medailami po skončení tlačovej konferencie po návrate z Majstrovstiev sveta v Kórei 13. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 13. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali celkovo päť medailí na 52. majstrovstvách sveta v Čchangwone v Kórejskej republike. Zároveň vybojovali rovnaký počet miesteniek na OH 2020 do Tokia. Najúspešnejšou spomedzi Slovákov bola Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá si vystrieľala dva najcennejšie kovy.Titul svetovej šampiónky v individuálnom trape prišiel po ôsmich rokoch.povedala Rehák Štefečeková, ktorá získala zlato aj v mix trape spolu s Erikom Vargom.uviedla úspešná slovenská športovkyňa.Varga si uvedomoval, že s Rehák Štefečekovou tvoria silné strelecké duo.uviedol 42-ročný Varga.Svoju prvú seniorskú medailu získala v disciplíne puška v ľahu na 50 metrov 60 rán Daniela Demjén Pešková, ktorá vybojovala bronz, no od zlata ju delilo iba 0,6 bodu.uviedla Demjén Pešková.Slovenskú medailovú zbierku doplnil Hubert Andrzej Olejnik, ktorý získal takisto bronzovú medailu v disciplíne dvojitý trap.Jeden presný výstrel chýbal skeetárke Danke Bartekovej, aby mohla o medaily zabojovať s trojicou favorizovaných Američaniek. Napokon obsadila nepopulárne 4. miesto, no získala pre Slovensko miestenku do Tokia v skeete.skonštatovala Barteková.Majstrovstvá sveta sa v takomto formáte, vo všetkých streleckých disciplínach, konajú raz za štyri roky. Slovensko dosiahlo v konkurencii 96 krajín a 3000 športovcov v Čchangwone historicky najväčší úspech.