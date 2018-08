Strelci Varga s Rehák-Štefečekovou postúpili do finále mix trapu na ME

Slovenská trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Leobersdorf 5. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Erik Varga a Zuzana Rehák-Štefečeková sa na ME v rakúskom Leobersdorfe prebojovali do finále disciplíny mix trap.V kvalifikácii trafili obaja zhodne po 72 terčov a nástrelom 144 obsadili štvrtú priečku. Od 17.15 h ich čakal boj o medaily v šesťčlennom finále.Druhá slovenská dvojica v štartovom poli Marián Kovačócy - Jana Špotáková obsadila nepostupovú 20. priečku. Timotej Tóth s Nikolou Molnárovou reprezentovali v súťaži juniorov, ani oni však neprenikli do šesťčlenného finále, keď s nástrelom 117 obsadili 14. priečku.