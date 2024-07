Strelec, ktorý sa pokúsil o atentát na Trumpa, si vyhľadával informácie o atentáte na prezidenta Kennedyho z roku 1963

„Ako ďaleko bol Oswald od Kennedyho?"

Príprava a konanie atentátnika

Odstúpenie riaditeľky Tajnej služby

24.7.2024 (SITA.sk) - Strelec, ktorý sa pokúsil o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa , si podľa vyšetrovateľov vyhľadával na internete informácie o atentáte na prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1963.Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray v stredu povedal súdnemu výboru Snemovne reprezentantov, že z notebooku viažuceho sa k 20-ročnému Thomasovi Matthewovi Crooksovi zistili, že týždeň pred streľbou podľa všetkého vyhľadával na internete „Ako ďaleko bol Oswald od Kennedyho?", čo odkazuje na konanie atentátnika Leeho Harveyho Oswalda v novembri 1963.„To je vyhľadávanie, ktoré je významné z hľadiska jeho duševného stavu," skonštatoval Wray a poukázal, že muž tak spravil v ten istý deň, čo sa zaregistroval na Trumpove predvolebné zhromaždenie v pensylvánskom Butleri, na ktorom potom 13. júla strieľal.Pokus o atentát, pri ktorom zomrel jeden človek a útočníka zastrelila tajná služba, vyšetruje FBI ako domáci terorizmus. Presný motív však podľa Wraya nevedia. Crooks mal väčší záujem o verejné osoby, okrem Trumpa mal v telefóne fotografie aj prezidenta Joea Bidena a ďalších prominentov, no niekoľko dní pred streľbou bol zaujatý práve Trumpom.Predpokladá sa, že už týždeň pred incidentom bol Crooks na mieste konania zhromaždenia, pobudol tam zhruba 20 minút a napokon sa tam vrátil ráno 13. júla. Zhruba dve hodiny pred streľbou podľa Wraya 11 minút lietal s dronom necelých 200 metrov od zhromaždenia, pričom ho použil na nahrávanie a sledovanie diania.Pomocou mechanického zariadenia na zemi a vertikálneho potrubia sa Crooksovi podľa Wraya podarilo vyliezť na strechu prízemnej výrobnej budovy, ktorá sa nachádzala vo vzdialenosti 135 metrov od pódia.Crooks vystrelil osem rán z pušky typu AR predtým, ako bol zabitý. FBI sa domnieva, že Crooksovi sa mohlo podariť vyhnúť sa odhaleniu napriek tomu, že bol ozbrojený, pretože jeho zbraň mala skladateľnú sklopnú pažbu, uviedol Wray.Wray sa zaviazal zákonodarcom, že FBI počas vyšetrovania „nenechá kameň na kameni". Pojednávanie výboru bolo naplánované už pred atentátom v rámci rutinnej kontroly. Vzhľadom na okolnosti sa však sústredilo prevažne na streľbu.Federálny úrad pre vyšetrovanie sa zatiaľ vyhýba prísnemu drobnohľadu v súvislosti so streľbou, po ktorej Trump skončil so zraneným uchom, na rozdiel od Tajnej služby, ktorej riaditeľka Kimberly Cheatle pre bezpečnostné zlyhania odstúpila.