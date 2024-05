Strelec z prešovského baru nemal zbraň v legálnej držbe, polícia na prípade intenzívne pracuje

23.5.2024 (SITA.sk) - Muž, ktorý v utorok večer strieľal v jednom z prešovských barov, nemal zbraň v legálnej držbe. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , 50-ročný muž neoprávnene držal krátku strelnú zbraň ako aj strelivo, pričom išlo o 10 nábojov.Držba streliva i zbrane pritom podľa Ligdayovej podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa zákona o strelných zbraniach a strelive.Muž v jednom z prešovských pohostinstiev vystrelil zo zbrane do stropu a následne z miesta ušiel. Polícia podozrivého muža vypátrala, zadržala a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. V prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.„Polícia na prípade intenzívne pracuje, sú vykonávané všetky potrebné procesné úkony," dodala Ligdayová. Pri streľbe sa nikto nezranil.