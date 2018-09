Strelkyňa Rehák Štefečeková zlatá na MS s miestenkou na OH 2020

Slovenská trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čchangwon 6. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková získala zlatú medailu v trape žien na MS v juhokórejskom Čchangwone. Titul majsterky sveta si vybojovala v záverečnom rozstrele proti Číňanke Siao-ťing Wang. Tretia bola Silvana Stancová z Talianska.Tridsaťštyriročná Slovenka získala po triumfe v Mníchove 2010 svoj druhý titul svetovej šampiónky. V Čchangwone vystrieľala Rehák Štefečeková pre slovenské farby tretí cenný kov, keď doplnila kompletnú medailovú zbierku po striebre Erika Vargu a bronze Daniely Demjén-Pešková. "Ziskom olympijskej miestenky som splnila viac, ako som očakávala a zlato je k tomu krásny bonus. Mám druhú zlatú medailu s druhou miestenkou, tak asi budem vyhrávať svet len každých osem rokov," povedala pre RTVS Rehák-Štefečeková.Skúsená strelkyňa postúpila z kvalifikácie tretím najlepším nástrelom. V dramatickom finále mohol o všetkom rozhodnúť posledný terč, no Rehák Štefečeková i Siao-ťing Wang ho minuli, obe tak nazbieral zhodne 45 b. Nasledoval rozstrel, v ktorom bola úspešnejšia rodáčka z Nitry a vyhrala ho pomerom 3:2.Členka Športového centra polície získala už svoju piatu medailu na svetových šampionátoch a zároveň vybojovala pre Slovensko miestenku na OH 2020 do Tokia.1. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 45 (v rozstrele 3), 2. Siao-ťing Wang (Čína) 45 (v rozstrele 2), 3. Silvana Stancová (Tal.) 36, ... v kvalifikácii: 62. Jana ŠPOTÁKOVÁ (SR)