Stretnutie Matoviča a Kisku nebolo o presviedčaní, ale strana Za ľudí má isté obavy

3.3.2020 - Strana Za ľudí vo štvrtok na svojom predsedníctve väčšinovým hlasovaním rozhodne, či sa stane súčasťou vlády pod vedením Igora Matoviča. Majú ju vytvoriť hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a Sloboda a Solidarita (SaS). Strana Za ľudí preferovala skôr vládu bez Sme rodina Borisa Kollára.„Sme pripravení vojsť do koalície, ale máme veľké nároky na morálny a odborný kredit budúcich členov vlády,“ vyhlásil šéf strany Za ľudí Andrej Kiska po stretnutí s Igorom Matovičom. Ten stále verí, že sa štvorkoalíciu aj s Kiskovou stranou Za ľudí podarí zložiť.Podľa Matoviča stretnutie s Kiskom nebolo o presviedčaní, aby vstúpil do koalície. Priznal však, že strana Za ľudí má isté obavy. Preto si chceli nastaviť kontrolné mechanizmy, aby sa na ministerstvá dostali odborníci s morálnym kreditom. Podľa Matoviča je riešením vytvorenie protikorupčnej jednotky, ktorá bude monitorovať správanie sa ľudí na ministerstve.„My si žiadnu korupciu nesmieme dovoliť. Naši voliči by nám to sakramentsky zrátali,“ povedal Matovič s tým, že majú ambíciu vytvoriť prvú vládu s nulovou toleranciou voči korupcii.V súvislosti so svojou účasťou na niektorom vládnom poste Kiska povedal, že každý minister by mal byť najlepší odborník s morálnymi kvalitami. Kiska tvrdí, že za šéfa rezortu zahraničia „by sa hodil desaťkrát viac“ odborník Za ľudí Tomáš Valášek ako on.Matovič v reakcii na Sulíka, ktorý pripustil, že by mohol byť ministrom financií, poznamenal, že „historický úzus“ je, že minister financií je nominantom premiérskej strany. Zdôvodnil to tým, že pri dohodách s partnermi im musí garantovať finančné krytie priorít.Obaja lídri sa rozprávali tiež o tom, ako sa nová koalícia postaví ku kultúrno-etickým otázkam, napríklad k ochrane života a interrupciám či k registrovaným partnerstvám.Podľa Matoviča nie je možné v hodnotových otázkach zaväzovať poslancov, či môžu predložiť návrh zákona v tejto veci a ako majú hlasovať. Kiska povedal, že ide o stabilitu budúcej vlády a podľa neho v programovom vyhlásení vlády, „sa tieto témy nemajú čo zjaviť“. Ako ďalej poznamenal šéf Za ľudí, akýkoľvek návrh by mal predchádzať koaličnej dohode ako takej.Kiska necíti od OĽaNO ohrozenie, že by časom strana dopadla tak ako napríklad koaliční partneri Smeru-sociálnej demokracie, ktorí sa ani nedostali do parlamentu. Podľa Kisku Matovič potrebuje silných partnerov a „vôbec necítim akékoľvek ohrozovanie“. Matovič chce, aby na konci vládnutia boli kamaráti.Hnutie OĽaNO spustilo počas kampane anketu na internete s 11 otázkami. Ľudí sa napríklad pýtalo, či sú za hmotnú zodpovednosť politikov. Matovič je presvedčený, že témy z ankety budú súčasťou vládneho programu. Kiska podotkol, že o tom ešte budú rokovať.Hnutie Sme rodina chce do vládneho programu presadiť výstavbu 25-tisíc bytov ročne. Šéf SaS Richard Sulík to považuje za nereálne, podľa neho by to zadĺžilo Slovensko. Matovič vyzval lídrov, aby si prestali odkazovať cez médiá. „Treba to zastaviť. Nech to ide na moju hlavu, pokúsim sa to vyriešiť tak, aby dobre bolo,“ zdôraznil Matovič a dodal, že v tejto veci osloví Sulíka aj Kollára.Záujem o vstup do koalície prejavil šéf Sme rodina Kollár. Predseda strany SaS Sulík po utorkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou médiám povedal, že bude k dispozícií pre akúkoľvek vládnu formáciu. Sulík súhlasí s medializovaným rozdelením ministerstiev v pomere osem (OĽaNO), tri hnutie Sme rodina. Strany SaS a Za ľudí by mali po dve ministerstvá.Podľa oficiálnych výsledkov volieb by koalícia strán OĽaNO, SaS a Za ľudí mali 78 kresiel v parlamente. Čiže by mali väčšinu v 150-člennej poslaneckej snemovni. S hnutím Sme rodina by mala nová koalícia v parlamente ústavnú väčšinu 95 kresiel. Matovič trvá na štvorkoalícii, aby mohla uskutočniť ústavné zmeny. Najčastejšie sa v tejto veci spomínajú bezpečnostné previerky sudcov. K tomu bude potrebné zmeniť ústavu.