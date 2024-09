Stretnutie s opozíciou je podľa Šimečku Ficova hra. Líder progresívcov prezradil, čo premiérovi v rámci konsolidácie poradí (video)

Ficova hra

Rady v rámci konsolidácie

Fico má byť otvorený a transparentný

Pozvanie na spoločné stretnutie

24.9.2024 (SITA.sk) - Vláda by pri konsolidácii verejných financií mala začať so šetrením predovšetkým u seba a ísť tak ľuďom príkladom. S týmto posolstvom v utorok ide predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na stretnutie s premiérom Smer-SD ) na Úrade vlády SR „Zvyšujú si platy, schvaľujú si doživotné renty a potom sa obracajú na ľudí s tým, že potrebujú 2,7 miliardy eur. Toto je niečo, čo celá verejnosť musí vedieť a ja nemám najmenší problém povedať to priamo premiérovi," vyhlásil Šimečka na brífingu.Zdôraznil, že konsolidačný balíček, ktorý schválila vláda, volajú v PS "Ficova drahota" a odmietajú takéto zdražovanie, ktoré ostro zasiahne každého na Slovensku, pričom ohrozí aj tie najzraniteľnejšie domácnosti. Stretnutie s opozíciou je podľa Šimečku Ficova hra.„Zámer premiéra je zrejmý - hodiť zodpovednosť na opozíciu s predpokladom, že nepríde na takéto stretnutie, aby zakryl svoju vlastnú neschopnosť, a to, že sa mu to celé rozpadá," hovorí líder progresívcov. Pripomenul, že opozíciu Fico nepotreboval na diskusiu, keď sa schvaľovala novela Trestného zákona, ani keď sa rušila RTVS, a dokonca ani po atentáte, keď sa hovorilo o okrúhlom stole.„Teraz sa chce zrazu premiér stretávať, keď sa mu celý konsolidačný balíček rozpadá v hádkach s koaličnými partnermi. Ak si myslí, že za PS na toto stretnutie neprídeme a potom bude tri roky hovoriť, že sme nechceli ani rokovať o konsolidačnom balíčku, tak sa veľmi mýli," povedal Šimečka.Keďže predseda vlády doteraz odmietal s lídrom najsilnejšej opozičnej strany diskutovať a odmietal ísť s ním do televíznej diskusie, Šimečka chce teraz priestor využiť na to, aby mu jasne povedal svoj názor na konsolidačný balíček.„Nebudeme nijako asistovať pri tomto ožobračovaní ľudí, nebudeme ani vyjednávať teraz po nejakých položkách, na to bol čas celé mesiace. Ak mal úprimný záujem, rokovanie malo prebehnúť na jar a nie po schválení vládou. V parlamente bude priestor na diskusiu aj na opozičné návrhy," poukázal.Ficovi zároveň PS spísalo výzvu, čo mu v rámci konsolidácie radí. Premiér má podľa tejto výzvy jasne povedať, aká je podoba konsolidácie a zároveň vydať pokyn svojim ministrom a ministerkám, nech vo svojom rezorte nájdu aspoň 20-percentné šetrenie.„Pretože v konsolidačnom balíčku vlády je úspora na chode štátu len 5 percent, zvyšok platia ľudia. Sme presvedčení, že keby bola konsolidácia postavená spolovice na príjmoch a spolovice na výdavkoch, bolo by to oveľa lepšie nielen pre rast slovenskej ekonomiky, ale aj pre peňaženky ľudí," skonštatoval Šimečka.Premiérovi tiež adresuje radu, že má byť otvorený a transparentný a povedať ľuďom, prečo potrebuje vybrať o miliardu eur viac, ako bol pôvodný cieľ konsolidácie.„Moja obava je, že to je pomyselný rezervný fond predsedu vlády, aby tým uspokojil svojich koaličných partnerov," hovorí a dodáva, že ďalšou radou je, aby odvolal ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú , ktorú aj sám premiér považuje za nekompetentnú."Prestaňte klamať a otvorene priznajte, že ste nachystali vlnu zdražovania. Vyrátajte reálne dopady na ľudí. Podľa našich výpočtov to bude stáť bežnú rodinu 1 000 eur ročne. Priznajte to," píše sa tiež vo výzve.Predseda vlády pozval na utorkové stretnutie lídrov opozičných strán Progresívne Slovensko, SaS KDH . Stretnutie by sa malo týkať konsolidácie verejných financií, ktorú opozičné subjekty kritizujú. Stretnutia sa zúčastní aj šéf KDH Milan Majerský . Predseda SaS Branislav Gröhling nepríde.„Odmietame alibistické stretnutie s premiérom po tom, ako vláda schválila konsolidačné opatrenia a urobila rozhodnutia o miliardových výdavkoch bez opozície, či už ide o vlastné platy vlády, alebo vznik nového ministerstva. Proti jeho konsolidačným opatreniam sa totiž búri úplne každý," zdôvodnila SaS.