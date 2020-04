Strojári kritizujú zmeny v Zákonníku práce, sú v rozpore s kolektívnymi zmluvami

Strojárne sa obávajú krachu

Tržby sa prepadli o 50%

Štát by mal prispievať na platy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zmeny Zákonníka práce, ktoré schválila vláda a aktuálne o nich rokuje parlament, môžu niektorým spoločnostiam spôsobiť vážne problémy. Upozorňuje na to spoločnosť PPS Group . Strojárne znepokojuje najmä nariadenie, podľa ktorého pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku.Viac k téme Ekonomické dopady Koronavírusu"Návrh zákona však ignoruje fakt, že Kolektívne zmluvy v podnikoch, kde pôsobia odborári, umožňujú priznať náhradu mzdy vo výške 60 %. Po dohode medzi PPS Group a odborármi s takýmto riešením v Detve súhlasili predbežne do konca júna. Teraz však hrozí, že do tejto zmluvy zákonom vstúpi štát a spôsobí tým krach strojární a stovky nezamestnaných," poukazuje firma.Krízová situácia v slovenskej ekonomike spôsobená pandémiou nového koronavírusu si podľa strojární od vlády aj spoločnosti vyžaduje razantné a cielené opatrenia.„Zámer vládneho návrhu schvaľujeme, no upozorňujeme, že sa nemôže týkať plošne každej firmy, treba myslieť na už uzavreté dohody. Pre nás by zvýšenie náhrady mzdy zo 60 na 80 percent bolo likvidačné. Pri zníženom objeme výroby v obmedzenom režime sme okamžite v červených číslach a smerujeme do vážnych problémov,“ konštatuje predseda predstavenstva PPS Group Daniel Futej.Ako dodáva generálny riaditeľ spoločnosti Michal Sýkora, ich odberatelia prerušujú výrobu predbežne na 2-3 týždne a prepad tržieb odhadol na 50 %.„Nie sme dosť malý podnik, aby nám štát mohol reálne pomôcť a ani dosť veľký, aby s nami musel rokovať individuálne. Sme preto odkázaní na naše vlastné riešenia, napríklad aj na veľkorysú dohodu s odborármi,“ objasňuje.Ak by boli opatrenia schválené parlamentom tak, ako boli navrhnuté vládou, nemohla by sa firma kvôli nedodržaniu ustanovení Zákonníka práce o výške náhrady mzdy uchádzať ani o ďalšie podporné projekty.Vedenie strojární preto vyzýva vládu, aby ponechala zamestnancom a zamestnávateľom možnosť dohodnúť sa na individuálnej výške náhrady mzdy aj vo výške 60 %, netrestala takýchto zamestnávateľov zákazmi uchádzať sa o štátnu pomoc a čo najskôr prijala tzv. „kurzarbeit“, pri ktorom bude prispievať na platy.PPS Group v Detve je spoločnosť s viac ako 60 ročnou tradíciou v strojárskej výrobe. V súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo známych klientov.