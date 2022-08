Stroje na výrobu zmrzliny, výrobcovia kociek ľadu a drviče v profesionálnej gastronómii

Výroba zmrzliny, v závislosti od jej typu, sa vykonáva špecializovaným prístrojom. Na výrobu a rezanie ľadu používaného v profesionálnej gastronómii sú k dispozícii aj špeciálne stroje, t.j. výrobcovia a drviče kociek ľadu. Predtým, ako sa rozhodneme kúpiť niektorý zo strojov, poďme sa s nimi zoznámiť trochu bližšie.

Stroje na výrobu zmrzliny

Aký stroj na zmrzlinu si vybrať pre novootvorený obchod so zmrzlinou alebo cukráreň? Záleží na tom, aké špeciality chceme vyrábať. Ak sa rozhodneme pre remeselnú zmrzlinu a sorbety na báze ovocia alebo prírodných štiav, mraznička bude určite najlepším zariadením. V takejto situácii stojí za to mať pasterizátor, t.j. stroj zodpovedný za pasterizáciu, skladovanie a dozrievanie základne (základne) pre ďalšiu výrobu zmrzliny. Zmrzlinárne, ktoré ponúkajú obmedzený počet príchutí a tieto sa vyrábajú v malom meradle, často používajú dvojvalcové stroje, ktoré kombinujú funkcie frezeru a pasterizéra. Na výrobu tradičných talianskych omrzlín je najlepšie vybrať si mäkký zmrzlinový stroj, ktorý sa dá použiť aj na výrobu mrazených jogurtov. Mimochodom, stojí za to zvážiť investovanie do emulgátora, ktorý vám pomôže ušetriť veľa drahocenného času pri príprave konkrétnej chuťovej zmesi.

Stroje na výrobu šľahačky

Stroje na šľahačku zabezpečujú rýchlu výrobu veľkého množstva smotany, a preto sú vynikajúcou alternatívou k sifónom. Moderné technológie zaručujú vysoký stupeň presiahnutia vyrobeného výrobku a jeho nemennú a stabilnú štruktúru. Vďaka použitiu vzduchu, nie oxidu dusného, má krém z predajného automatu neutrálnu chuť a dokonalú konzistenciu. Preto, ak nie sme ľahostajní ku kvalite tohto produktu na ponúkaných dezertoch, výber stroja namiesto sifónu sa stáva samozrejmosťou.

Výrobníky ľadu a drviče ľadu

V každom profesionálne organizovanom barovom priestore by nemal chýbať výrobca kociek ľadu a drvič ľadu, t. j. zariadenie používané na jeho výrobu a drvenie. Bez ohľadu na ročné obdobie sa ľad pridáva do všetkých druhov nápojov, koktailov a nápojov. Používa sa tiež na chladenie šampanského alebo vína podávaného na stole v špeciálnom vedre.

Profesionálne výrobníky ľadových kociek sa vyrábajú v dvoch verziách - s podnosom a bez zásobníka. Výrobcovia kociek ľadu s podnosom sú pohodlnejší a rýchlejší, pretože nie je potrebné zložiť vyrobené kocky ľadu do inej nádoby. Výrobník kociek ľadu produkuje ľad metódou postreku, vďaka čomu sa odstraňujú všetky nečistoty a vzduchové bubliny. V prípade prenosného výrobcu ľadu s menšími rozmermi sa ľad vyrába metódou zavlažovania, takže kocky ľadu zvyčajne nie sú dokonale priehľadné. Výhodou je, že malí výrobcovia ľadu nevyžadujú trvalé pripojenie k vode a odpadu. Rôzne veľkosti a kapacity výrobcov kociek ľadu umožňujú vybrať si zariadenie optimálne prispôsobené potrebám prevádzky.

Ľad môže byť rozdrvený rôznymi spôsobmi, vrátane manuálu, ale ak nechcete strácať drahocenný čas, jedným z prvkov barového vesmírneho zariadenia by mal byť. Toto zariadenie sa používa nielen na drvenie hotových kociek, ale aj na výrobu sorbetov alebo chladenie určitých výrobkov. Na výber sú dva typy drvičov – manuálne a elektrické. Ručné drviče ľadu sa vyznačujú cenovou dostupnosťou a sú veľmi ekonomické, pretože nespotrebujú žiadnu elektrickú energiu. Elektrické drviče ľadu sú oveľa efektívnejšie ako manuálne modely. Sú obzvlášť užitočné na miestach s vysokým dopytom po drvenom ľade, to znamená vo väčších reštauráciách a baroch, kluboch a obchodoch s potravinami.