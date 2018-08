Strootman prestúpil z AS Rím do Marseille za 25 miliónov eur

Kevin Strootman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Marseille 28. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille získal do svojich služieb holandského reprezentanta Kevina Strootmana z AS Rím za 25 miliónov eur.Dvadsaťosemročný stredopoliar podpísal s novým zamestnávateľom päťročný kontrakt a opäť sa tak stretne s trénerom Rudim Garciom, ktorý viedol AS v rokoch 2013 - 2016.Strootman prišiel do večného mesta v lete 2013 z PSV Eindhoven, za "vlkov" odohral dokopy 131 zápasov a strelil trinásť gólov. Informovala agentúra AP.