Strýcová plánuje obhajobu titulu vo štvorhre vo Wimbledone

Praha 13. decembra (TASR) - Česká tenistka Barbora Strýcová by budúci rok rada obhájila titul vo štvorhre na grandslamovom Wimbledone. Tridsaťtriročná hráčka to prezradila v bilančnom rozhovore roka 2019 s českými médiami.Strýcová sa prvýkrát v kariére dostala do záverečnej desaťčlennej nominácie jednotlivcov v ankete Český športovec roka. Je však už 5-násobnou víťazkou tejto ankety ako členka kolektívu.uviedla svetová jednotka v rebríčku ženského debla. Strýcová spolu s taiwanskou kolegyňou Su-Wei Hsieh v polovici júla vyhrali tretí grandslamový turnaj roka, keď vo finálovom boji zdolali kanadsko-čínsky pár v zložení Gabriela Dabrowská a I-Fan Su. Rodáčka z Plzne si tento rok v All England Clube pripísala životný úspech aj vo dvojhre, kde ju až v semifinále zastavila Američanka Serena Williamsová.Uplynulý mesiac sa rozhodla ukončiť spoluprácu s bývalým trénerom Petry Kvitovej Davidom Kotyzom. Jedným z dôvodov tohto kroku boli aj úvahy nad blížiacim sa koncom kariéry. V tomto prípade sa podľa vlastných slov nechcela zachovať sebecky a držať renomovaného trénera za každú cenu po svojom boku.vyjadrila sa Strýcova v novembri.